Sylvester Stallone este acuzat ca ar fi agresat sexual o tanara de 16 ani

O femeie a declarat ca a fost agresata sexual de catre actorul Sylvester Stallone in anul 1986, pe cand avea doar 16 ani.

Se pare ca femeia, care a decis sa ramana anonima, a depus inca de atunci o reclamatie la politia din Las Vegas, declarand ca l-a intalnit pe Sylvester Stallone in timp ce filma „Over the Top” in iulie 1986.

Se pare ca, la o zi dupa ce s-au cunoscut, Sylvester Stallone a invitat-o pe adolescenta (pe atunci in varsta de 16 ani) in camera sa de hotel din Las Vegas.

Tanara a povestit, atunci, politiei, ca a fost „intimidata” de Sylvester Stallone ca sa faca sex cu accesta si cu bodyguard-ul sau, Mike De Luca.

Femeia a mai relatat ca Sylvester Stallone i-a spus ca si el, si bodyguard-ul sau, sunt casatoriti si ca nu trebuie sa spuna nimanui despre ce s-a intamplat.

Ca urmare a acestei povesti dezvaluite in prezent, purtatorul de cuvant al lui Sylvester Stallone a declarat: „Aceasta este o poveste categoric falsa si ridicola. Nimeni nu a fost constient de aceasta poveste pana cand nu a fost publicata astazi, inclusiv domnul Stallone. Domnul Stallone nu a fost contactat niciodata de autoritati sau de altcineva in legatura cu aceasta poveste.”

Foto: Hepta