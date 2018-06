Susan Sarandon a fost arestată

Aproape 600 de persoane au fost arestate joi, în Washington, în urma unui protest împotriva deciziei luate de președintele Americii de a separa părinții imigranți de copiii lor. Protestatarii au pătruns în Senatul american pentru a-și exprima nemulțumirile. Printre aceștia se numără și Susan Sarandon, în vârstă de 71 de ani, câștigătoare a unui premiu Oscar în anul 1995 pentru cea mai bună actriță în filmul Dead Man Walking.

În urma celor întâmplate, actrița a postat pe contul ei de Twitter un mesaj. „Arestată. Fiți puternici. Continuați lupta.”, a scris ea.

În perioada alegerilor, Susan Sarandon a spus că vrea „femeia potrivită” să devină președinte, când a declarat că este împotriva candidatei democrată Hillary Clinton. De asemenea, actrița a spus că nu va vota nici pentru Hillary Clinton, nici pentru Donald Trump.

„Realmente cred că ar fi fost foarte, foarte periculoasă. Am fi fost în război dacă ar fi câștigat alegerile. N-ar fi fost mai subtilă…Uitați-vă la ce s-a întâmplat sub conducerea lui Obama și nici măcar n-am observat”, a declarat Sarandon anul trecut pentru The Guardian.

Actrița a dezvăluit care au fost consecințele faptului că a fost contra lui Hillary Clinton. „Am primit injurii și amenințări de la susținătorii lui Hillary – «sper să fii violată» – și atacuri misogine”, a declarat actrița pentru The Guardian.

