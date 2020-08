Suri Cruise, fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes, apariție inedită pe străzile din New York

Suri Cruise, fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes, a fost surprinsă de paparazzi în timp ce se plimba în New York alături de cei doi câini ai ei.

Suri a fost fotografiată în urmă cu două zile în timp ce ieșea dintr-un salon de înfrumusețare pentru animale de companie. Suri Cruise, în vârstă de 14 ani, seamănă extrem de mult cu mama ei, actrița Katie Holmes.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Suri Holmes Cruise (@splashofsweetsuri) pe Aug 2, 2020 la 6:59 PDT

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 🌺Suri Cruise🌺 (@suricruise2006) pe Aug 2, 2020 la 11:47 PDT

Suri Cruise a mai fost surprinsă plimbându-și câinii, iar ceea ce a atras atenția a fost faptul că ea purta un tricou pe care scria „vote”, adică „votează”, semn că încurajează cetățenii să își exercite dreptul la vot la alegerile care vor alea loc anul acesta.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 🌺Suri Cruise🌺 (@suricruise2006) pe Aug 1, 2020 la 10:21 PDT

Suri este fiica pe care Katie Holmes o are din căsătoria cu actorul Tom Cruise. Katie Holmes și Tom Cruise s-au căsătorit în 2006, iar în 2012 s-au despărțit.

Recent, Katie Holmes a acordat un interviu pentru The Daily Telegraph, iar cu această ocazie a vorbit și despre perioada petrecută în izolare alături de fiica sa, Suri. „Aș vrea să o țin cât mai departe de interviuri, dar pot spune că perioada izolării a fost într-adevăr o lecție. Când mă gândesc la viața mea, mă simt foarte binecuvântată. Am foarte mare noroc și mă bazez pe instinctele mele, dar mă iert pentru greșelile pe care le fac”, a mărturisit Katie Holmes pentru The Daily Telegraph.

„Uitați-vă în jur la ceea ce aveți și apreciați simplitatea de a pregăti cina și de a petrece timp împreună cu cei dragi”, a adăugat Katie Holmes.

În luna martie, actrița a declarat într-un interviu publicației InStyle faptul că de-a lungul anilor și-a protejat fiica de presiunea de a fi în atenția presei. „Am văzut recent pe un site făcut de către fani imagini cu ea de când era mică. În acea perioadă eram urmărite foarte mult. Voiam să ies cu ea afară, așa că ne plimbam prin parcuri la șase dimineața deoarece atunci nu ne vedea nimeni”, a declarat Katie Holmes la acea vreme.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro