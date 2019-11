Suma incredibilă pe care Jennifer Lopez a primit-o pentru rolul din filmul Hustlers

Jennifer Lopez a interpretat rolul principal din filmul Hustlers, bazat pe o poveste reală, rol care i-a adus numai laude atât de la critici, cât și de la fani. Probabil te-ai fi așteptat ca Lopez să fi cerut o sumă incredibilă pentru interpretarea rolului de dansatoare exotică, însă acest lucru este departe de realitate.

Într-un interviu acordat recent publicației G.Q, Jennifer Lopez a vorbit despre cele mai importante momente din cariera ei, dar și despre apariția în filmul Hustlers, Lopez recunoscând că i-a fost dificil să aibă o mentalitate de femeie care își dorește bani cu orice preț, deoarece acest lucru nu îi stă în caracter.

„Nu am fost niciodată motivată de bani. Întotdeauna am fost motivată de faptul că vreau să fiu o actriță grozavă, o cântăreață foarte bună și o dansatoare foarte bună. Vreau să fac filme, vreau să fac muzică. Banii au venit pe parcurs”, a declarat Lopez.

„Fac lucruri pentru că îmi plac. Nu am primit bani pentru Hustlers. Am jucat gratis și am și produs filmul. Sunt propria bancă. Este ca în ‘Jenny from the Block’, fac ce vreau, fac ce îmi place”.

Din fericire însă pentru Lopez, filmul s-a bucurat de un larg succes la box office, reușind să strângă până acum peste 130 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că Lopez va primi totuși o sumă considerabilă, ea fiind producătorul peliculei.

„Este super mulțumitor pentru mine faptul că oamenilor le-a plăcut filmul, că a existat un răspuns pozitiv. Lumea știe că este un film produs de femei, regizat de o femeie, scris de o femeie, în care joacă numai femei în rol principal. Am văzut bărbați profitând de femei în filme de atâta timp încât este distractiv să vezi cum se întoarce roata”, a mai precizat Lopez.

Foto: PR

