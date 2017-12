Style talk cu Alina Eremia (GALERIE FOTO)

Inspira-te si tu din cele mai noi & fresh tinute ale Alinei Eremia si afla ce a raspuns la intrebarile ELLE referitor la stilul sau si la alegerile sale vestimentare!

1. Cum iti definesti stilul?

Fusion, mixez piese vestimentare din foarte multe zone stilistice. Imi place zona asta de urban wear foarte mult, imi place relaxarea pe care o emana tinutele.

2. Care e piesa vestimentara preferata la momentul actual?

O perche de incaltari de la Gucci. To die for!

3. Care e ultima achizitie pe care ai facut-o?

O alta pereche de incaltari de la Balenciaga, niciodata nu poti avea prea multe perechi de pantofi! Sigur va exista ceva de care tu ai nevoie si nu ai in garderoba!

4. Pantaloni sau fusta? Tocuri sau flats?

Cu siguranta pantaloni, daca se poate sa fie si sport, cu atat mai bine. Prefer oricand flats, dar port tocurile pentru ca sunt momente in care am nevoie de tocuri; daca as putea avea flats tot timpul as fi cea mai fericita.

5. Cine este icon-ul tau de stil?

Sophia Loren!

Foto: Marius Dobre