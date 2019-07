Stormi, fiica în vârstă de 1 an a lui Kylie Jenner, va avea propria linie vestimentară

Kylie Jenner a dezvăluit pe contul său de Instagram că în curând va lansa o linie vestimentară pentru copii, care va purta numele fiicei sale, Stormi.

„Cine este pregătit pentru haine Stormi”, a întrebat starul reality alături de o imagine care prezintă un hanorac pentru copii, cu imprimeu tie-dye alb și albastru. Pe hanorac se poate observa inscripționat cuvântul Stormiworld, care este și numele unei piese de pe albumul lui Travis Scott, tatăl lui Stormi.

Nu este prima dată când Kylie Jenner își anunță fanii că se gândește să lanseze o linie vestimentară pentu copii. În onoarea zilei de naștere a lui Stormi, în luna februarie, ea a mai postat o imagine similară cu un tricou ce avea inscripționat același logo – un nor – și fraza „Its my birthday I can fly if I want to”.

La numai câteva săptămâni de când a născut-o pe Stormi, Kylie Jenner a depus actele pentru a înregistra brand-ul Stormiworld și ulterior expresia „Kylie Baby”. Potrivit actelor, numele ar putea fi folosite atât pentru produse vestimentare precum și pentru cărucioare pentru copii, suplimente probiotice sau loțiuni pentru copii.

Ținând cont de succesul de care se bucură celelalte brand-uri lansate de Jenner și care au transformat-o pe aceasta într-o miliardară în dolari – Kylie Cosmetics și Kylie Skin – este foarte probabil ca și linia vestimentară Stormiworld să aibă succes în rândul fanilor ei.

