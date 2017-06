Vito Schnabel, iubitul lui Heidi Klum, o insala pe celebrul topmodel?

Vito Schnabel a fost surprins recent intr-o ipostaza destul de apropiata cu o alta femeie, declarand ca aceasta este doar “o prietena de familie” si ca a fost o “situatie complet inocenta”.

Fotografiile au fost postate vineri, in The Daily Mail, unde era mentionat si faptul ca Vito si misterioasa bruneta au iesit dintr-un restaurant din Londra, in jurul orei 3:30, dupa care acesta a sarutat-o pentru aproximativ 30 de secunde inainte de a urca intr-un taxi, unde au continuat sa se sarute. Acestia au mai declarat ca Heidi Klum este momentan in New York pentru filmarile noului sezon America’s Next Top Model.

Vito, in varsta de 30 de ani, a raspuns fotografiilor si declaratiei facute, spunand ca “Declaratiile care au fost facute sunt doar o interpretare gresita a unei situatii complet nevinovate, nu pot sa spun nimic mai mult, decat ca pur si simplu i-am spus noapte buna unei prietene de familie si ne-am dus fiecare pe cai separate.”

A post shared by PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) on Jun 24, 2017 at 3:02am PDT

Heidi, in varsta de 44 de ani, nu a comentat nimic despre acest subiect, acestia avand o relatie inca din 2014, iar o sursa a declarat pentru E! News ca acestia inca sunt impreuna.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Arhiva Revistei ELLE