Razboiul “Primei Doamne”: Ivana Trump vs. Melania Trump

Ca sa fim cinstiti inca de la inceput, trebuie sa precizam ca Melania a fost de aceasta data atrasa in mijlocul acestei controverse.



Totul a inceput atunci cand Ivana Trump, prima sotie a lui Donald Trump, si-a lansat cartea “Raising Trump”, in care vorbeste despre viata ei si relatia cu cei trei copii, Donald Jr., Eric si Ivanka.

Si ce alta metoda mai buna de promovare a unei carti cu tenta autobiografica decat un mic scandal care sa il implice pe fostul sot si pe actuala lui sotie, Melania?

Intr-un interviu acordat CBS Sunday Morning, Ivana Trump a vorbit si despre cea de-a doua sotie a lui Donald, Marla Maples, fiind cunoscut faptul ca aventura lui Trump cu acesta a dus la terminarea casatoriei ei. “Este o showgirl. Nu a reusit nimic in viata ei”. In schimb, comparand-o pe Marla cu Melania, se poate vedea de departe care este preferata Ivanei. “Una este un numeni, iar cealalta este Prima Doamna”.

Toate bune si frumoase (partial macar) pana aici. Intr-un alt interviu acordat la putin timp dupa, Ivana a revenit asupra declaratiilor ce o privesc pe Melania, dar a vorbit si despre faptul ca inca mai are o relatie apropiata cu Donald Trump. “Nu prea vreau sa il sun la Casa Alba pentru ca acolo este Melania”, a declarat Ivana. “Si nu vreau sa fiu motiv de gelozie sau ceva similar, pentru ca trebuie sa tinem cont ca eu sunt prima sotie a lui Trump. OK? Eu sunt Prima Doamna”.

Desi declaratiile au fost facute mai mult in gluma, Melania nu le-a considerat deloc amuzante. Mai mult chiar, Stephanie Grisham, purtatoarea de cuvant a Melaniei, a dat publicitatii o declaratie oficiala. “Doamna Trump a facut din Casa Alba o casa pentru Barron si Presedintele. Ii place sa locuiasca in Washington si este onorata de rolul ei de Prima Doamna a Americii. Intentioneaza sa se foloseasca de acest titlu pentru a ajuta copii, nu pentru a vinde carti. Este foarte clar ca declaratia unei foste nu are nicio substanta. Din nefericire, este vorba numai de incercarea de a cauta atentie.”

Cu ce concluzie ramanem dupa acest mic scandal? Ivana stie cum sa isi vanda cartile (cartea ei este deja pe primul loc pe Amazon la categoria Rich & Famous biographies) si acest lucru dovedeste clar ca este o Trump. Dar nu si o Prima Doamna!

Citeste si:

Adevarul nespus despre fostele sotii ale lui Donald Trump

Foto: Hepta