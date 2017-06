Miranda Kerr este implicata intr-un scandal international de coruptie

Modelul australian Miranda Kerr a inmanat Departamentului de Justitie al Americii bijuteriile primite cadou, in valoare de 8,1 milioane de dolari, dupa ce procurorii americani au spus ca obiectele au fost cumparate pentru ea de catre un finantator din Malaezia cu banii furati de la guvern.

Reprezentantul acesteia a declarat ca Miranda a inapoiat cadourile, inclusiv un pandantiv de diamante de 8,88 K in valoare de 3,8 milioane de dolari de la designerul Lorraine Scwartz.

“Inca de la inceputul anchetei, Miranda a cooperat pe deplin si a oferit guvernului cadourile primite. Doamna Kerr va continua sa coopereze in continuare cu ancheta in orice mod posibil”, a mai declarat reprezentantul acesteia.

Mai bine de 4,5 miliarde de dolari au fost furati dintr-un fond de stat din Malaezia, acesta fiind infiintat de premierul Najub Razak, care neaga orice intamplare de acest gen.

Mirandei i-au fost daruite bijuteriile in 2014 de catre Jho Low, un finantator din mijlocul acestui scandal de coruptie care a acoperit guvernul malaezian.

Departamentul de Justitie al Americii incearca sa confiste mai bine de un miliard de lire sterline in active, incluzand un iaht de lux, detinut de Jho Low.

Miranda Kerr, care detine propria linie de bijuterii cu preturi pornind de la 69 de dolari, urmeaza exemplul lui Leonardo DiCaprio, care a inapoiat in jur de 3.2 milioane de dolari din piese de arta, incluzand un tablou de Picasso, pe care l-a primit tot de la Jho Low.

Drepturile pentru filmele de la Hollywood, The Wolf of Wall Street si Dumb and Dumber 2, au fost de asemenea confiscate, acestea fiind produse de Red Granite, o firma infiintata de catre nepotul lui Najib, Riza Aziz.

Autoritatile americane nu i-au acuzat pe Miranda Kerr si pe Leonardo DiCaprio de nicio incalcare a legii.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Arhiva Revistei ELLE