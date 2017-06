Michelle Obama, prezenta surprinzatoare la BET Awards 2017

Chance The Rapper a primit Premiul Umanitar in cadrul BET Awards 2017, premiu care i-a fost acordat de un invitat neasteptat si surprinzator, nimeni alta decat Michelle Obama.

Fosta Prima Doamna SUA a vrut sa ii multumesca personal lui Chance pentru eforturile sale filantropice in orasul lor natal, Chicago.

“Lui Barak si mie ne pare atat de rau ca nu putem fi acolo in persoana, in seara aceasta”, a declarat Michelle intr-o filmare preinregistrata.



Fosta Prima Doamna adauga: “Cu aceste eforturi pline de pasiune, Chance arata tuturor tinerilor nostri ca ei chiar conteaza, ca au ceva in interiorul lor care merita exprimat si ca trebuie sa contribuie in comunitatile lor si in tara noastra… Sunt incantata sa te celebrez aici, in seara aceasta si onorata sa te numesc prietenul meu.”

La doar 24 ani, Chance este cel mai tanar artist ce primeste Premiul Umanitar BET. Inainte de a urca pe scena, Debra Lee, presedintele BET, a proiectat un videoclip venit ca un tribut pentru munca umanitara a acestuia in Chicago.

Chance a urcat pe scena cu ochii in lacrimi si a vorbit din inima, cu emotie: “Mi se pare cam devreme sa primesc ceva precum acest premiu, dar Dumnezeu nu face greseli. Imi place sa cred ca El a pus presiune multa pe mine tocmai ca sa vada cum reactionez.”

De asemenea, rapper-ul si-a exprimat planurile sale de viitor, cum ar fi eliberarea celor arestati pentru consumul de marijuana, inainte ca aceasta sa fie legalizata. Chance a emotionat si prin faptul ca isi doreste sa fie un membru mai bun si mai integrat al familiei sale si pe langa acest lucru, acesta isi doreste sa-si extinda activitatea umanitara peste tot in lume.

Chance The Rapper a castigat in aceeasi seara, si premiul pentru Best New Artist.

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Arhiva Revistei ELLE