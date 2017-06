Kate Beckinsale are o relatie cu Matt Rife, un tanar de 21 ani: ce trebuie sa le stii despre el

E!News a confirmat relatia lor, desi, pana acum, niciunul dintre cei doi nu a declarat ceva public in legatura cu relatia lor. Matt este insa primul barbat din viata lui Kate din ultimii ani, dupa divortul acesteia cu Len Wiseman, cu care a fost casatorita 12 ani.

Cei doi au fost surprinsi sarutandu-se pe strada, miercuri, cand se aflau prin West Hollywood. Dupa Mariah Carey, Jennifer Lopez si Kylie Minogue, Kate Beckinsale este cea care o relatie cu cineva mai tanar, iar Matt Rife pare ca i-a cucerit inima iremediabil.

A post shared by Sunil Hatwal (@sun_hwr) on Jun 22, 2017 at 2:54am PDT

Sa aflam cateva lucruri despre el:

1. “Varsta este doar un numar”: Beckinsale este cu doi ani mai mare decat mama lui Rife. Comediantul a postat pe Instagram, marti, o gluma usor critica, dupa care a sters-o: “Varsta este doar un numar ♥ Gaseste-ti persoana iubita, si ia-i respiratia… chiar daca asta inseamna sa-i lovesti cablul de oxigen. #LifeAlertTypeOfLove.”

2. Este vedeta de televiziune: Matt Rife a aparut la TV din 2015, in repetate randuri, alaturi de alti comedianti, la Nick Cannon Presents Wild ‘N Out pe MTV.

3. Este un comedian de stand-up: Rife si-a inceput cariera de stand-up din timpul adolescentei, avand show-uri la cluburi de comedie, cum ar fi “The Laugh Factory” din Hollywood. Beckinsale este si ea un fan infocat al umorului de tip stand-up, fiind surprinsa ocazional la cluburi de comedie alaturi de fostul iubit, cu care a ramas prietena, urmarind impreuna show-urile iubitei acestuia, Sarah Silverman.

4. Dane Cook i-a inspirat umorul: “Eram in clasa a saptea cand mi-am dat seama ca vreau sa devin comedian”, declara Rife intr-un interviu video cu “Thisis50”, in 2015. “Urmaream Comedy Central, iar Dane Cook a aparut si eu am devenit un fan al lui, iar instanteu, urmatoarea zi, profesorul meu m-a intrebat daca vreau sa apar intr-un show de talente.” Matt a fost de accord si a prezentat din materialul altui comediant: “Imi place sa iau glumele tuturor comediantilor. Dar atunci, a fost chiar prima data cand eram pe scena, in fata oamenilor.” Rife va continua sa aiba show-uri de comedie, care vor fi conduse de idolul sau.

5. Nu toata lumea este fanul umorului sau: In 2016 s-a confruntat cu unele postari ofensatoare pe Twitter.

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Arhiva Revistei ELLE