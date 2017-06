INNA lanseaza piesa si videoclipul “Ruleta”

Piesa a fost compusa de INNA, Erik, Breyan Isaac si Marius Dia si produsa de Marco & Seba si David Ciente, aceeași echipa care a lucrat si la single-ul anterior al artistei.

Videoclipul pentru “Ruleta” a fost filmat in Romania, in regia lui Barna Nemethi, cu care INNA a mai colaborat pentru “Good Time” feat. Pitbull, “In Your Eyes” feat. Yandel si “Yalla”, iar DoP este Marius Apopei.

De imaginea INNEI, s-au ocupat Adonis Enache (hair), Make-up and Beauty Studio (make-up), RDStyling tinute.

“Ma regasesc foarte mult in aceasta piesa, este foarte energica, e pozitiva si sper sa va faca vara frumoasa. Imi place din ce in ce mai mult sa petrec timp in studio sa compun si fac echipa buna cu David Ciente, Marco & Seba”, a declarat INNA.

“Sunt foarte entuziasmat de aceasta colaborare si sunt mandru ca am putut sa o fac cu un artist atat de renumit si iubit de public cum este INNA. Multumesc tuturor celor implicati in acest proiect superb. Va fi o experienta de neuitat. #WeGlobal”, a spus Erik.

“Gimme Gimme”, single-ul lansat de INNA anul acesta, are peste 56 de milioane de vizualizari pe YouTube, iar artista a sustinut un turneu de promo in Chile, Mexic, Spania, Olanda, Turcia.

INNA pregatește un EP in engleza si spaniola pe care il va lansa in perioada urmatoare, cu piese compuse de artista precum “Me Gusta”.