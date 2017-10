Imagini inedite cu Ivanka Trump din perioada cand era fotomodel

Ivanka Marie Trump in varsta de 36 de ani este in acest moment femeie de afaceri si asistenta a Presedintelui Donald Trump. Ceea ce nu stiai este ca fiica lui Donald Trump si a fostului model Ivana Trump a fost un fotomodel renumit in anii 90.

Inainte de Kendall Jenner, Hailey Baldwin si surorile Hadids a fost Ivanka Trump. Tanara a fost una dintre primele adolescente care a semnat cu o agentie de modelling in calitate de celebritate. Asemenea lui Kendall Jenner, Ivanka a fost acceptata de Elite Model Management Corp datorita numelui parintilor sai. Se pare ca tanara a incercat sa colaboreze cu numeroase agentii de modele, insa acestea au refuzat-o pe motiv ca nu avea calitatile fizice agreate in industrie. In cele din urma, cu ajutorul tatalui sau, Ivanka Trump a semnat un contract cu Elite Model la categoria celebritati a agentiei.

La sfarsitul anilor 90, aceasta a calatorit prin toata lumea ca model si a prezentat pentru nume mari precum Vivienne Westwood si Thierry Mugler. Ivanka si-a inceput cariera de model cu o aparitie pe coperta revistei Seventeen. Aceasta a prezentat pentru branduri mari precum Versace, Marc Bowman si a aparut in campanii pentru Tommy Hilfiger si Sassoon Jeans. Este de necrezut ca la numai 20 de ani distanta aceasta a devenit Prima Fiica a Americii.

Se pare ca ajutorul tatalui si nepotismele nu au luat sfarsit pana in prezent. Poate Ivanka isi propune sa sparga stereotipurile si sa fie prima fiica rebela a Americii. Cine stie? Cert este ca tatal acesteia a avut mereu grija sa primeasca tot ceea ce isi doreste. In prezent, fostul model a renuntat la prezentari si este in paralel asistenta presedintelui (ups, tatal sau!) si se pare ca este in continuare la conducerea afacerilor imobiliare The Trump Organization. Ne miroase putin a conflict de interese. Putin mai mult, poate!

Din declaratiile oficiale, dupa 10 ani in functia de Vice Presendinte in Trump Organization, Ivanka Trump a renuntat la pozitia sa in favoarea rolului de asistenta a presedintelui Americii. Cu experienta in afaceri si politica, Ivanka Trump are sanse sa faca treaba buna la Casa Alba. Sa recunoastem ca este o femeie frumoasa si desteapta. Desi nu suntem de acord cu alegerea tatalui sau, ii putem totusi da o sansa.

In ambele “cariere”, statutul tatalui sau i-a deschis toate usile, oricat de mari si sigilate ar fi fost ele. Si rezultatele nu pot fi ignorate. Ivanka Trump a stat in preajma unor oameni influenti la nivel global. Zvonuri recente spun ca tatal sau ar fi facut presiuni ca aceasta sa stea in preajma lui Putin. Se pare ca acest lucru ar fi fost posibil, dat Ivanka nu a mai revenit cu un raspuns. Totusi, intre timp a devenit asistenta presendintelui Americii.

Recent, in ianuarie 2017, Ivanka s-a mutat la Washington, D.C si nici acest lucru nu este intamplator. Uimitor, dar in aceeasi perioada sotul sau a fost numit consilier principal al presedintelui Statelor Unite. Ba mai mult, la doua luni distanta, Ivanka a inceput sa lucreze în administratia tatălui ei ca asistenta a presedintelui. Comentarii?

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram Arhiva Revistei ELLE