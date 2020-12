Eva Herzigova, unul dintre cele mai cunoscute modele din lume, a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus

Eva Herzigova, unul dintre cele mai cunoscute modele din lume, a anunțat joi seară pe contul său de Instagram că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Modelul în vârstă de 47 de ani a postat o poză cu ea stând în pat și următorul mesaj: „Trei zile de când am fost infectată… totul a început cu frisoane puternice şi oboseală fizică. Mă odihnesc cât de mult pot fiindcă noi simptome apar în fiecare zi.”

Eva a mai adăugat și că îi este recunoscătoare organismului ei fiindcă luptă cu infecția și că a realizat cât de importante sunt serviciile de livrare a mâncării acasă în această perioadă. „Sunt recunoscătoare că trupul meu luptă puternic. Am conștientizat cât de folositor este să primeşti acasă mâncare gătită pentru că şi gătitul a devenit o provocare.” Alături de mesaj, ea a folosit hashtag-urile #bepositive #familychallenge #stickingitouttogether #covidXmas.

Peste 1800 de persoane i-au transmis mesaje de încurajare și urări de bine. Printre acestea s-au numărat și modelele Cindy Crawford și Helena Christensen.

Eva Herzigova și-a început cariera de model în 1989, când avea doar 16 ani, odată cu câștigarea unui concurs de frumusețe organizat în Praga.

Prima sa apariție importantă a avut loc în 1994, când a apărut în Campania Wonderbra a firmei Sara Lee. Afișul a devenit iconic, fiind prezentat chiar și într-o expoziție din cadrul muzeului Victoria and Albert din Londra și a ocupat locul zece într-un concurs intitulat „Poster of the Century.”

După acest succes, Eva a semnat contracte importante cu case de modă celebre precum Victoria’s Secret, Louis Vuitton sau Hugo Boss. În 1996 s-a căsătorit cu Tico Torres, bateristul formației Bon Jovi. Relația celor doi nu a durat însă prea mult. Modelul are în prezent o relație cu omul de afaceri italian Gregorio Marsiaj, alături de care are trei băieţi: George, Philipe și Edward.

