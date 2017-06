Daniel Day-Lewis renunta la actorie

Actorul britanic Daniel Day-Lewis a anuntat ca renunta definitiv la actorie.

„Nu va mai lucra ca actor. Este extrem de recunoscator tuturor persoanelor cu care a lucrat de-a lungul timpului precum si publicului ce i-a fost alaturi. Este o decizie personala, pe care nici el nici reprezentantii sai nu o vor comenta”, a declarat reprezentanta sa, Leslee Dart.

Daniel Day-Lewis a fost intotdeauna o persoana extrem de rezervata in ceea ce priveste aparitiile publice sau declaratiile despre viata privata, lucru care vine in consens cu maniera in care a fost facut anuntul de retragere.

Este unul dintre cei mai talentati si mai selectivi actori ai generatiei sale, din 1998 pana in 2010 acceptand doar cinci roluri, insa acestea i-au adus trei premii Oscar pentru cel mai bun actor in rol principal („Lincoln”, „There Will Be Blood” si „My Left Foot”).

Ultimul film in care va putea fi vazut este „Phantom Thread” in regia lui Paul Thomas Anderson si va aparea pe marile ecrane la sfarsitul anului.

Text: Gabriela Calitoiu

Foto: Arhiva Revistei ELLE