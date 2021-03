Cum arată Stella Banderas, fiica lui Antonio Banderas și a lui Melanie Griffith

Stella Banderas Griffith, fiica actorilor Antonio Banderas și Melanie Griffith, e în cele din urmă pregătită pentru lumina reflectoarelor. Provenind dintr-o familie cu tradiție la Hollywood, aceasta este sora actriței Dakota Johnson și nepoata lui Tippi Hedren, una dintre celebrele muze ale lui Alfred Hitchcock, protagonista legendarului film The Birds.

Deși viața familiei sale celebre a fost întotdeauna foarte publică, Stella Banderas a evitat până acum să aibă o prezență atât de vizibilă. Acum, tânăra, în vârstă de 24 de ani, este protagonista unei campanii pentru un brand de modă sustenabil, ale cărui creații sunt realizate din nailon regenerat.

Chiar ea a fost cea care a postat pe contul său de Instagram imagini din această campanie, spunând că brand-ul pentru care pozează este unul inovator și sustenabil și că toate obiectele pe care acesta le produce sunt realizate din materiale sustenabile. Imaginile de campanie în care apare Stella Banderas Griffith au fost realizate la Disney Concert Hall din Los Angeles.

Stella Banderas este cel mai mic dintre copiii lui Melanie Griffith, și sora vitregă cu Dakota Johnson (din relația lui Melanie cu Don Johnson, cei doi fiind căsătoriți de două ori) și cu Alexander Bauer, din căsnicia lui Griffith cu Steven Bauer.

Relația dintre părinții săi a început în 1996, în timp ce Banderas și Griffith lucrau împreună la pelicula Two Much. Cei doi s-au căsătorit în același an la Londra, după finalizarea proceselor de divorț de Ana Leza, în cazul lui Banderas, și de Don Johnson, în cazul lui Griffith.

Stella Banderas a și apărut în debutul regizoral al tatălui ei, Crazy in Alabama, alături de mama ei, în 1999. Căsnicia părinților ei s-a încheiat amiabil în 2015. Recent, Antonio Banderas mărturisea că este în continuare foarte apropiat de Melanie Griffith și de familia pe care lor.

