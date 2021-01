Cu cine va fi înlocuită Samantha Jones în noul Sex and the City?

Cu cine va fi înlocuită Samantha, acea man-eater jucată memorabil de Kim Catrall în Sex and the City? Realizatorii proiectului, dar și actrița Sarah Jessica Parker au confirmat că Samantha nu va apărea în continuarea serialului, intitulată And Just Like That și programată să apară în 2021.

De la anunțul oficial al proiectului, fanii serialului și-au exprimat indignarea față de absența personajului lor preferat din film, dar au făcut și liste propunând variante pentru persoana cu care va fi înlocuită Samantha.

În cele din urmă, a venit și anunțul care arată că producătorii au decis cu cine va fi înlocuită Samantha: este vorba despre două noi personaje – o femeie de origine afro-americană și una de origine asiatică -, ceea ce arată cum marii producători de entertainment și-au asumat, într-un târziu, că diversitatea din viața reală trebuie să se reflecte și pe ecran. De altfel, acesta a fost unul dintre principalele reproșuri la adresa producției-fenomen, chiar și când aceasta a rulat pe micile ecrane pentru prima dată.

„Este ridicol că viața de melting-pot din New York a fost descrisă doar prin ochii femeilor albe”, a declarat o sursă apropiată producției, potrivit The Mail. Sursa a adăugat: „Este timpul ca serialul să reflecte fețele și viețile femeilor reale din New York în 2021.”

Celebrul serial lansat în 1998, cu Sarah Jessica Parker în rolul jurnalistei Carrie Bradshaw, a avut 6 sezoane și a făcut istorie nu numai datorită subiectelor îndrăznețe pe care le-a abordat, ci și costumelor sale, care au dat naștere unor adevărate trend-uri. Cu toate astea, în serial nu se văd aproape deloc diversitatea rasială și culturală specifice metropolei americane. „Serialul ăla e cât se poate de alb,” a spus Chelsea Fairless, fashion editor, pentru The Guardian, într-un interviu din 2018.

În 2021, asta se va schimba, potrivit apropiaților producției And Just Like That, și nu e de mirare că personajele cu care va fi înlocuită Samantha sunt două la număr. Nu puțini sunt cei care spun că, indiferent de cum ar acoperi scenariștii minusurile de conținut ale producției, serialul nu are cum să mai fie la fel fără Samantha.

Un alt motiv pentru care serialul este așteptat cu nerăbdare este faptul că el va trece de la a prezenta aventurile unor femei de 30 de ani, la situații din viețile unor femei mature, cu multe de povestit.

Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) și Kristin Davis (Charlotte), care au 55 de ani în prezent, își vor continua rolurile, în timp ce Kim Catrall a refuzat să ia parte la acest nou proiect. Zvonurile neconfirmate spun că motivul refuzului ar fi o ceartă deja veche cu Parker.

