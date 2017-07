Ce planuri are Rihanna pentru cariera de actrita

Rihanna a primit un rol in pelicula „Valerian si oraşul celor o mie de planete” si va juca alaturi de Sandra Bullok in „Ocean’s Eight”, declarand ca, desi nu joaca in filme pentru a castiga premii, ar fi frumos sa primeasca un trofeu care sa-i valideze calitatile actoricesti.

„Imi doresc sa ajung candva acolo. Cine nu vrea sa i se spuna ca face o treaba grozava? Orice validare a faptului ca munca ta are impact este satisfacatoare. Muncesc din greu si dau totul cand ma implic in ceva, dar restul nu depinde de mine. Nu cred ca cineva face un album ca sa se gandeasca la castigarea unui Grammy sau face un film ca sa se gandeasca la castigarea unui Oscar. Ceea ce faci e sa lucrezi cat de bine poti si, daca urmeaza premii, atunci e minunat”, a declarat Rihanna.

Cariera de film a Rihannei a luat avant dupa ce aceasta s-a plasat pe locul al doilea in topul – deloc flatant de altfel, – Best Supporting Actress la Premiile Zmeura de Aur, pentru aparitia sa in „Battleship” din 2012.

Aceasta a mai jucat in „All of Nothing”, „Annie” in 2014, fiind si vocea principala din animatia „Home” din 2015.

De asemenea, Rihanna spune ca ar fi trebuit sa fie mai responsabila in fata fanilor ei: „Taylor Swift este mai mult un model moral. Eu nu sunt. Nu am sustinut niciodata ca sunt unul. Stiu ca nu sunt perfecta si nu am incercat vreodata sa arat asta. Am fost extrem de norocoasa pentru ca mama si bunica mea au fost femei foarte puternice. Este important ca fetele tinere sa aiba femei puternice in viata lor de zi cu zi care sa le influenteze. Bineinteles pot sa se uite si la artisti sau actori pe care ii admira, dar sa nu ignore niciodata acele femei puternice de acasa.”

