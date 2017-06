Ashton Kutcher, declaratii despre primul sarut cu Mila Kunis

Chiar daca dupa aceea au avut o relatie adevarata, prima legatura dintre Mila Kunis si Ashton Kutcher s-a produs pe platourile de filmare pentru serialul „That ’70s Show”. Tot acolo Kunis a avut parte de primul ei sarut care a fost foarte ciudat dupa cum ambii declara.

Ashton Kutcher a explicat ca acestia au avut o relatie ca intre frati. „Eu aveam 19 ani iar ea 14. Da, i-am facut temele la chimie. Cred ca am fost primul care a sarutat-o, intr-o emisiune. Avem primul nostru sarut imortalizat intr-o emisiune TV.”

Ashton a declarat ca la acel timp inca nu simtea nicio atractie fata de frumoasa actrita. „Avea 14 ani. Era ca sora mea mai mica. Voiam sa ma asigur ca este bine.”

Cat despre zvonurile potrivit carora Mila nu l-a placut la inceput sau ca nu ii parea atractiv, actorul nu le crede si declara ca „Ea minte! Are un jurnal sau o agenta de cand era mica in care a scris ‚Oh acest tip este sexy!’ Credea ca sunt dragut”.

Tanarul actor a dezvaluit si cum relatia acestora a inceput fiind practic prelungirea show-urilor in care ambii jucau. „Noi, in mod legitim am trait filmele in care am jucat. A fost ciudat si rapid”.

