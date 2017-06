Alicia Vikander si Michael Fassbender fac un pas important in relatia lor

Inca din 2014, Alicia Vikander si Michael Fassbender au fost cat se poate de discreti in ceea ce priveste relatia lor. Pentru o buna perioada de timp, Alicia a tot evitat intrebarile pe care le primea in legatura cu presupusul iubit, insa asa cum stim deja, cuvintele nu valoreaza nimic atunci cand actiunile spun totul.

Astfel ca, dupa cei trei ani de relatie, cei doi au declarat in sfarsit ca locuiesc impreuna in Londra, iar o sursa a marturisit pentru The Sun: “Michael si Alicia s-au mutat oficial impreuna dupa ce ea a trebuit sa petreaca foarte mult timp in Anglia pentru filmarile noului film Tomb Rider.”

“El nu a mai locuit niciodata cu o alta iubita, dar relatia lor este serioasa. Ei au foarte multe locuri pe care le considera casa lor, insa acesta este singurul loc care este in mod oficial al amandurora si sunt extrem de incantati.”, a adaugat sursa.

In timp ce se considera ca relatia lor a inceput pe platourile de filmare pentru filmul „The Light Between Oceans”, unde au jucat ca sot si sotie, a existat un eveniment anterior in care cei doi s-au apropiat.

“Ne-am cunoscut la Festivalul de Film de la Toronto chiar pe ringul de dans”, a declarat Alicia. “Eu credeam ca sunt un bun dansator, pana cand ea a inceput sa danseze si am simtit ca am doua picioare stangi”, a spus Michael.

Acestia au recunoscut faptul ca s-au cunoscut mult mai bine in timpul filmarilor pentru „The Light Between Oceans”, acum doi ani, insa chimia care exista intre cei doi “a fost acolo inca de la inceput”.

