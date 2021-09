Starurile iau cu asalt covorul roșu de la Veneția și întreg orașul: iată pe cine nu trebuie să ratezi!

O mulțime de staruri au apărut pe covorul roșu de la Veneția, pentru cea de-a doua zi a Festivalului de Film care se va desfășura până pe 11 septembrie și care promite deja foarte multe premiere interesante, dar și evenimente notabile în afara competiției. Anul acesta, din juriul festivalului face parte și regizorul de origine română Alexander Nanau, realizatorul documentarului Colectiv, alături de alți specialiști ai industriei.

În cea de-a doua zi de festival a avut premiera The Hand of God, scris și regizat de Paolo Sorrentino, cu Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna și Ciro Capano. Filmul, inspirat de legendarul gol al lui Diego Maradona împotriva Angliei în 1986, a adunat cele mai multe vedete pe covorul roșu de la Veneția.

Dar și premiera The Power of the Dog, de Jane Campion, a strâns vedete, de la protagonista Kirsten Dunst, care a apărut într-o perfectă rochie neagră Armani Prive, până la Zoe Saldana, strălucind în roșu într-o creație Dolce & Gabbana (în ceea ce pare deja o confruntare deschisă între iconicele case italiene de modă), și la Molly Sims, care a purtat în a doua zi două ținute de gală, una roșie, semnată de Pamela Rolland, și una argintie, semnată Carolina Herrera.

Dar nu doar covorul roșu a servit drept catwalk celebrităților (deși merită să amintim și apariția cuplului format din Sophie Hunter, în Emilia Wickstead, și Benedict Cumberbatch, mereu eleganți – el dându-i replica lui Dunst in The Power of the Dog), ci și străduțele și canalele lagunei.

O mulțime de vedete nu au pășit încă pe covorul roșu de la Veneția, dar prezența lor în oraș ne arată la ce să așteptăm pentru următoarele zile. Astfel, cele două nepoate ale lui Lady Diana, Amelia și Eliza Spencer, au ajuns deja în orașul italian și au fost fotografiate împreună. Și Kristen Stewart și-a făcut apariția și a fost surprinsă de fotografi pe străzi, alături de partenera sa, Dylan Meyer. Demi Moore a fost văzută la un restaurant local alături de apropiați, iar Maria Sharapova și Jessica Chastain locuiesc în același hotel și au fost văzute împreună.

