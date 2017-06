Vedete la Gala BET Awards 2017

Printre castigatorii BET Awards 2017 se numara Beyonce, care nu a fost prezenta la eveniment, dar a obtinut premiile Video of the Year, Viewers’ Choice Award, Best Female R&B/Pop Artist si Album of the Year, si Chance the Rapper care a castigat Premiul pentru Best New Artist. El a mai primit si The Humanitarian Award, fiind cea mai tanara persoana care a primit aceasta onoare din istoria BET Awards 2017.

Foto: PR, Image.net