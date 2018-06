Soțul lui Kate Spade face primele declarații despre soția sa

Soțul lui Kate Spade face declarații la o zi după ce aceasta s-a sinucis. El a confirmat într-un interviu acordat revistei New York Times că cei doi se despărțiseră, dar nu urmau să divorțeze.

Andy Spade a vorbit despre clipele grele prin care trece împreună cu fiica sa după tragicul eveniment. „Prietena sa cea mai bună” pentru mai bine de 30 de ani a plecat dinte noi. Soțul creatoarei a susținut că aceasta nu a avut niciodată probleme legate de consumul excesiv de substanțe și droguri. Iată declarația acestuia:

„Kate era cea mai frumoasă femeie din lume. A fost cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o vreodată și prietena mea cea mai bună pentru 35 de ani. Eu și fiica mea suntem devastați și nu ne imaginăm viața fără ea. Suntem profund îndurerați și ne lipsește deja.

Kate suferea de mulți ani de depresie și anxietate. A fost întotdeauna ajutată de noi. Medicii au încercat să o videce de acestă boală care ia mult prea multe vieți. Am vorbit cu ea în noaptea de dinainte și părea fericită. Nu a fost nici un avertisment sau vreun indiciu că va face asta. A fost un șoc. Nu a fost ea cea care a luat acestă decizie, ci demonii din interiorul ei.

În ultimele 10 luni am trăit separat, dar cu o distanță între noi de doar câteva străzi. Bea locuia cu fiecare dintre noi și ne vedeam sau vorbeam de cel puțin două ori pe zi. Mâncam cina împreună și continuam să ne facem vacanțele ca o familie. Fata noastră a fost prioritatea noastră. Nu eram separați în mod oficial și nici nu am vorbit despre divorț. Eram ca cei mai buni prieteni care încearcă să-și rezolve problemele cum cred ei cel mai bine. Am fost împreună pentru 35 de ani. Ne iubeam, dar aveam amândoi pur și simplu nevoie de o pauză.

Acesta este adevărul. Tot ce se vehiculează acum în presă este fals. Se lupta de cinci ani cu depresia și anxietatea consultând medicul regulat și luând medicația necesară. Nu a fost niciodată cazul abuzului de alcool sau substanțe. Nu a fost nici o problemă cu afacerea de care ne ocupam amândoi. Ne plăcea să avem grijă de fiica noastră. Încă nu am găsit nici un bilet de adio, dar mi s-a părut îngrozitor că un mesaj personal adresat fiicei male a fost făcut public.

Principala mea grijă este Bea și doresc să-i protejez intimitatea. Se confruntă cu inexplicabila durere de a-și pierde mama. Kate a iubit-o nespus pe Bea. ”

Text: Smaranda Olariu

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK