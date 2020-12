Soțul fostei știriste Daiana Anghel a făcut infarct: „Este internat acum..”

Daiana Anghel, fostă prezentatoare de știri, actualmente blogger de beauty & health, trece prin clipe foarte dificile, după ce soțul ei, Sorin Gonțea, a suferit un infarct.

Chiar ea a fost cea care a dat vestea celor aproape 200.000 de fani care o urmăresc pe contul de Instagram, povestind momentele dificile prin care trece soțul ei. În același timp, Daiana le-a dezvăluit fanilor că este nevoită să amâne un concurs pe care intenționa să îl organizeze pe Instagram și le-a cerut fanilor să aibă răbdare câteva zile până când soțul său se va simți mai bine și vor reveni acasă.

„Aveam planuri mari pe story cu voi, trebuia să vă postez și concursul cu cadouri, doar că va trebui să amânăm cam două zile, până pe poimâine, sper… So a făcut un infarct azi dimineață și este internat acum sub supraveghere în spital, mâine urmează să-i facă toate analizele care trebuie făcute ca să vedem ce și cum. Acum este stabil, este ok… doar că cred că mă înțelegeți că nu-mi arde și nu am chef acum de story, de quiz… de ce aveam de postat. Vă rog să aveți răbdare până peste câteva zile, până când o să știu că totul este ok și o să se întoarcă acasă și ne liniștim…,” a spus Daiana Anghel.

Daiana Anghel a debutat în televiziune la 21 de ani la Tele 7 Deva, în oraşul ei nata. Apoi s-a mutat la Antena 1 Deva, în 2005 şi a continuat cu Antena 3, între 2005 şi 2007, Sport.ro (2007-2008), Antena 1 (2009-2011) şi la final Kanal D, între 2011-2012. La 25 de ani a renunțat la cariera de prezentatoare de știri şi a intrat în afacerea cu cosmetice naturiste. Ea este una dintre cele mai apreciate blogger-ițe, o bună dovadă fiind și premiul pe care l-a primit în acest an la ELLE NEW MEDIA AWARDS, unde a obținut premiul la categoria Beauty & Health. În 2019 Daiana Anghel s-a căsătorit cu Sorin Gonțea.

Citește și:

Mesajul emoționant transmis de Nadia Comăneci cu ocazia Zilei Naționale a României

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro