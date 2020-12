Soțul Alessandrei Stoicescu este infectat cu noul coronavirus

Prezentatoarea de televiziune Alessandra Stoicescu, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit pe contul ei de Instagram faptul că soțul ei, Sergiu Constantinescu, în vârstă de 48 de ani, este infectat cu noul coronavirus.

După aflarea veștii, la rândul ei, Alessandra Stoicescu a decis să-și facă testul pentru COVID-19. Din fericire, rezultatul a fost unul negativ, însă prezentatoarea TV a decis că va rămâne în izolare alături de soțul ei având în vedere faptul că este contact direct. Alessandra Stoicescu a mărtuisit că percepe această situație ca un semn al destinului și anume faptul că sărbătorile trebuie trăite în familie.

Si a venit si acel moment.

Incepand de astazi sunt ceea ce, sec si impersonal, numim de 10 luni: contact direct. Sergiu, sotul meu, a primit un rezultat care certifica ceea ce stiam despre el de cand il cunosc: ca este pozitiv. Eu, ca doar nu degeaba lucrez la stiri, sunt negativa insa regulile sunt reguli pentru toata lumea: sunt contact direct deci ne izolam impreuna, ca familie. E poate un semn al destinului ca, dupa un an nebun cum nu am mai trait niciodata, Sarbatorile chiar sunt un moment care trebuie trait in familie, alaturi de cei mai dragi oameni.

Izolarea fizica nu inseamna decat lipsa contactului cu cei din afara familiei noastre.

Voi ramane conectata la tot ceea ce inseamna stirile zilei, voi continua acest minunat demers numit Ajut Eu pana la final si, cu ajutorul celeilalte familii ale mele, [Observator] voi ramane #deneoprit in ceea ce priveste meseria mea de jurnalist.

Povestea mea, povestea ta, povestea noastra, continua…, este textul pe care cunoscuta prezentatoare de știri l-a postat alături de o fotografie în care apare împreună cu soțul ei.

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu s-au căsătorit în vara anului 2013, nașii acestora fiind cuplul Gabriela Firea – Florentin Pandele. Cei doi au împreună o fiică, Sara Maria Francesca, în vârstă de 1 an și jumătate. Micuța a venit pe lume pe 1 iulie 2019.

Foto: Instagram

