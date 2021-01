Soția lui Larry King a dezvăluit cauza morții celebrului om de televiziune

Larry King, celebrul om de televiziune, a murit în dimineața zilei de sâmbătă, 23 ianuarie, la vârsta de 87 de ani. Fusese internat la Cedars Sinai Medical Center din Los Angeles, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Anunțul a fost confirmat de Ora Media, compania de producţie pe care Larry King a fondat-o.

La momentul respectiv nu se menționase și cauza morții, însă recent, soția lui Larry King, Shawn, a dezvăluit într-un interviu pentru Entertainment Tonight că celebrul om de televiziune nu a murit din cauza infecției cu coronavirus, așa cum s-a speculat. În luna ianuarie a anului 2021, mai multe surse declarau că Larry King a fost internat într-un spital din Los Angeles, fiind diagnosticat cu Covid-19. „A fost o infecție, a fost septicemie”, a declarat Shawn King.

Larry și Shawn se aflau în plin divorț. Cunoscutul moderator american a depus actele de divorț în august 2019. Shawn a confirmat că divorțul celor doi nu a fost niciodată finalizat, iar din căsătoria cu Larry are doi băieți – Cannon Edward și Chance Armstrong. Cei doi s-au căsătorit în 1997. „În inima mea, nu credeam că se va întâmpla cu adevărat. Am fost parteneri în toate sensurile, mai întâi în familie și apoi în afaceri. Am fost o familie apropiată. Cele mai importante lucruri sunt familia și Dumnezeu”, a declarat Swan King.

Shawn King a vorbit și despre ultima conversație pe care a avut-o cu soțul ei. „Am reușit să comunicăm prin FaceTime din spital și i-a fost foarte greu să vorbească, dar singurele lucruri pe care a vrut să se asigure că le știu au fost: „Te iubesc, ai grijă de băieți.”

În ultimii ani, Larry King a avut numeroase probleme de sănătate: a avut cancer la plămâni și a fost operat; în 1987, a suferit un atac de cord major și a avut nevoie de o operație complicată de bypass, în aprilie 2019 i s-au pus niște stenturi și tot în 2019 a suferit un atac cerebral.

În vara anului 2020, Larry King a dezvăluit că familia sa a trecut prin momente cumplite, iar doi dintre copiii săi au murit, la o distanță de doar trei săptămâni unul de celălalt. Fiul său, Andy King, în vârstă de 65 de ani, a decedat la sfârșitul lunii iulie din cauza unui atac de cord, iar fiica sa, Chaia King, în vârstă de 52 de ani, a murit „la scurt timp după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar”, scria King pe Facebook la vremea respectivă, potrivit CNN.

În 1997, Larry King și fiica sa, Chaia, au scris o carte pentru copii intitulată „Ziua tatălui, ziua fiicei', în care au povestit experienţele prin care au trecut în urma divorţului. Mama celor doi a fost Alene Atkins, cu care Larry King s-a căsătorit în 1961. La scurt timp au divorțat, dar au decis să își unească din nou destinele în 1967. Însă, nici atunci lucrurile nu au durat mai mult, cei doi despărțindu-se definitiv în 1971. Alene s-a stins în viață în 2017.

Larry King a fost căsătorit de-a lungul timpului cu șapte femei diferite. Din 1985 până în 2010, King a fost gazda emisiunii Larry King Live difuzată de CNN. Ulterior a prezentat Larry King Now de la Ora TV.

