Soția lui Harvey Weinstein face primele declarații despre divorț și scandalurile sexuale

Georgina Chapman a acordat un interviu publicației Vogue în care a făcut dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața de la apariția articolelor care au expus comportamentul indecent și abuziv al soțului ei.

„Am pierdut patru kilograme în cinci zile. Nu puteam mânca nimic”, a dezvăluit ea. „A fost dificil pentru că primul articol făcea referire la lucruri care s-au întâmplat cu mult timp înainte ca eu să îl cunosc. Apoi când lucrurile au explodat, am realizat că acela nu fusese un incident izolat. Și am știut că trebuie să mă retrag și să îmi iau copiii de acolo”. Chapman si Weinstein au împreună doi copii, o fată, India, în vârstă de 7 ani, și un băiat, Dashiell, în vârstă de 5 ani.

În cele 7 luni de când au apărut dezvăluirile despre agresiunile sexuale la care au fost supuse numeroase celebrități și nu numai din partea lui Weinstein, Chapman nu a apărut în public și foarte rar a ieșit din casă. „A fost atât de umilită… că… eu, eu, eu… am considerat că era o lipsă de respect să ies din casă. Mă gândeam că cine sunt eu ca să ies din casă ținând cont de tot ceea ce se întâmpla?”.

Dezvăluirile designerului nu se opresc aici. Ea a vorbit despre faptul că a apelat la un psiholog. „La început nu am putut, pentru că eram prea șocată. Și, cumva, simțeam că nu merit. Apoi am realizat ce se întâmplă. Trebuie să merg mai departe. A existat o parte din mine care a fost teribil de naivă. Am momente de furie, am momente de confuzie, am momente de neîncredere. Și am momente în care doar plâng pentru copiii mei. Cum va fi viața lor?”

Chapman a precizat că nu se consideră o victimă și nici nu își dorește ca cei din jur să o considere așa: „Nu vreau să fiu văzută ca o victimă pentru că nu cred că sunt. Sunt o femeie într-o situație oribilă, dar nu este un caz unic”.

Citește și:

Cate Blanchett mărturisește că a fost hărțuită sexual de Harvey Weinstein

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK