Soția actorului Colin Firth a renunțat la procesul împotriva bărbatului care o hărțuia, după ce au avut o aventură

Nu se cunosc detaliile acestei înțelegeri, însă echipele de avocați ale celor implicați – Livia Giuggioli și Marco Brancaccia – au dat publicității și câteva declarații oficiale.

„Ținând cont de cele mai bune interese ale familiilor lor, cele două părți au fost de acord să ajungă la o înțelegere privată”, se arată în declarația trimisă presei. „Prin urmare, părțile au cerut curții judecătorești să amâne audierea preliminară pentru ca toate formalitățile înțelegerii să poată fi făcute. De acum înainte, această înțelegere anulează orice alte declarații publice făcute de oricare dintre părți cu privire la acest aspect”.

Potrivit The Times, decizia de a ajunge la această înțelegere a fost luată în cadrul unei audieri care precedea procesul, audiere care a avut loc la Roma pe 4 iulie.

Încă din luna martie a acestui an, atunci când aventura Liviei Giuggioli cu Marco Brancaccia a devenit publică, fotograful a negat acuzațiile, printr-un interviu acordat The Times. „Eram îndrăgostiți, ea dorea să îl părăsească pe Colin pentru mine. Hărțuirea și amenințările mele constau în două mesaje trimise pe WhatsApp după ce ea a pus capăt relației noastre, în iunie 2016, și un email. I-am trimis un email lui Colin în care i-am zis despre relația mea cu Livia, email pe care acum regret că l-am trimis. Acum, ea a depus o plângere împotriva mea de teamă că aș putea dezvălui publicului ce mi-a spus despre căsătoria și munca ei. Într-un an de relație, ea mi-a trimis sute de meaje de dragoste, poze și video-uri”.

Tot într-un articol apărut în The Times, Livia Giuggioli a recunoscut aventura pe care a avut-o cu Brancaccia, oferind și o declarație oficială prin intermediul purtătorului de cuvânt. „În urmă cu câțiva ani, Colin și Livia au decis, în privat, să de despartă. În acel interval, Livia a avut o scurtă relație cu un fost prieten din copilărie, Mr. Brancaccia. Ulterior, Colin și Livia s-au împăcat. La scurt timp după, Mr. Brancaccia a început o campanie înfricoșătoare de hărțuire, pe parcursul a mai multe luni, hărțuire despre care există și dovezi. Din motive evidente, familia Firth nu dorea să facă acest lucru public. Știrile care au apărut în această săptămână sunt o consecință a documentelor depuse la poliție”.

Livia Giuggioli și Colin Firth sunt căsătoriți din 1997 și au împreună doi copii, Luca Firth și Matteo Firth. Actorul mai are un băiat, Will Firth, din relația pe care a avut-o cu actrița Meg Tilly.

