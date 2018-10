Sosia lui Ross din „Friends” este căutată de poliție, iar David Schwimmer răspunde cu umor investigației

Bărbatul este suspectat de furt dintr-un restaurant, potrivit imaginilor surprinse pe camerele de securitate. „Îl recunoașteți pe acest bărbat? Vrem să vorbim cu el în privința unui furt produs la un restaurant din Blackpool pe 20 septembrie”, a scris departamentul de poliție pe Facebook săptămâna aceasta, alături de o captură a imaginii de pe camerele video, care îl înfățișează pe suspect cu o ladă plină de doze de bere în brațe. Polițiștii au continuat postarea prin a-i ruga pe toți cei care îl cunosc pe bărbat să le scrie pe o adresă de email.

După ce a primit numeroase mesaje de la fani, care îi indicau asemănarea cu bărbatul din restaurant, David Schwimmer le-a răspuns prin postarea unui video amuzant în care îl imită pe suspect într-un supermarket. „Domnilor polițiști, vă jur că nu am fost eu. După cum vedeți, eram în New York. Pentru echipa muncitoare de poliție din Blackpool, mult noroc cu investigația. #nuamfosteu”, a adăugat David în descrierea video-ului, spre amuzamentul fanilor.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018