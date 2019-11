Sore: „Pentru cele două piese am avut o inspirație divină!”

Puțini știu că Sore a făcut Facultatea de regie, pentru că până de curând nu avusese ocazia să pună în aplicare cele învățate în timpul anilor de studiu. Însă lucrurile s-au schimbat în urmă cu câteva luni, când Sore a decis că trebuie să-și ia inima în dinți și să regizeze un scurt-metraj. Iar scurt-metrajul cu pricina este, de fapt, o poveste vizuală în două părți: adică cele două videoclipuri ale pieselor ei „Cum să mă las' și „Lângă tine'.

Sore a început să cocheteze cu regia încă din perioada anilor de liceu, iar treptat joaca s-a transformat într-o pasiune: „Înainte să dau la facultate, (în) toată perioada liceului, am filmat o grămadă de lucruri care se întâmplau în liceu, le montam, îmi plăcea să fac ficțiune, atât cât îmi permitea camera, pentru că aveam o camera cu fir, un web cam cu fir foarte scurt, deci unghiurile mele erau foarte limitate, dar cu toate astea mă jucam, experimentam… '.

Despre experiența ei regizorală, Sore măturisește: „Și da, am dat la regie, am făcut facultatea, însă cu adevărat pot să spun că am jucat rolul de regizor în urmă cu câteva luni, când am filmat un scurt-metraj muzical, cum îmi place să-l numesc, pentru cele două piese: „Cum să mă las' și „Lângă tine'. Și da, pot să spun că mi-am îndeplinit un vis și planul meu e să merg de aici înainte cu un mediu-metraj, un lung-metraj și poate să fac și altora filme. Mi-am dorit să controlez emoția, să controlez mesajul cap-coadă încă de la scrierea pieselor al căror co-compozitor sunt (e o cacofonie, dar este permisă)'.

Dacă te întrebi care au fost sursele de inspirație ale lui Sore pentru acest scurt-metraj, răspunsul este: „Am avut o inspirație divină cumva. M-am trezit într-o dimineață și am știut că cele două piese trebuie să se lege ca și film vizual, m-am trezit cu tot scenariul în minte, ba mai mult decât atât, cu tot decupajul videoclipului în minte, în sensul că am văzut cadru cu cadru, l-am scris, și a fost o decizie luată împreună cu echipa mea să am curajul să merg mai departe și să iau frâiele în mână. Și mă bucur foarte tare că am reușit. Pentru că, la filmare, a fost foarte greu să fiu și actor, și să verific și absolut tot ce se filma, și luminile, și tot. Dar am avut o echipă fantastică, de fapt asta este – cred eu – soluția și ăsta e lucrul cel mai necesar atunci când ai o viziune, pentru că viziunea poate să fie minunată, dar dacă n-ai oamenii talentați, și buni, și implicați lângă tine, degeaba e. Asta este, cred eu, cheia succesului unui clip vizual.

Eu m-am implicat conceptual în absolut toate clipurile lansate până acum, doar că n-am avut curajul despre care îți spuneam până în momentul de față. În ceea ce privește piesa „Cum să mă las', care este acum pe net, cumva totul pleacă de la puterea pe care noi o oferim oamenilor, nivelul de putere pe care îl oferim oamenilor este strict decizia noastră. Și fix decizia asta ne duce în direcții fericite sau în direcții nefericite. Noi decidem cât de mult stăm acolo. Și de aici am plecat: imposibilitatea de a te lăsa și, totuși, atât de posibil pentru că tu ești stăpânul tău. Iar apoi, în următoarea piesă, care se numește „Lângă tine' (în acest moment, în care noi filmăm, încă nu este lansată, nu știu ce se va întâmpla până apare clipul vostru), mergem mai departe cu tot procesul acesta interior, în sensul că personajul principal Sore (ce ciudat să aud asta, și în scenariu am scris la persoana a treia) își dă seama de puterea interioară pe care noi toți o avem în noi, dar nu ne dăm seama de ea, iar videoclipul portretizează o închisoare fictivă (pare foarte reală, dar de fapt este doar o închisoare a minții) tocmai pentru a ilustra foarte clar treaba asta, iar finalul este un final foarte frumos, dar vă las pe voi să descoperiți'.

