Sophie Turner: cand Game of Thrones tine loc de educatie sexuala

Sophie Turner, interpreta Sansei Stark din Game of Thrones, a facut, intr-un interviu recent acordat publicatiei The Sunday Times, o dezvaluire interesanta: se pare ca prima oara cand a aflat despre existenta sexului oral a fost atunci cand citea un scenariu pentru unul dintre episoadele serialului.

„Citeam scenariile cu voce tare si ajunsesem sa vorbim despre lucruri foarte grafice. Prima data cand am aflat despre sexul oral a fost cand citeam scenariul„, a povestit Sophie Turner in cadrul interviului. „Am avut o reactie de genul… Wow! Oamenii fac asta? Este fascinant! Cred ca asta a fost educatia mea sexuala. Sa joc in Game of Thrones.”, a glumit Sophie.

Totusi, daca stai sa te gandesti, este de inteles ca Sophie Turner sa nu fi auzit niciodata despre acest aspect al sexualitatii, avand in vedere ca este nascuta in 1996 si avea aproximativ 13 ani cand a inceput sa filmeze.

