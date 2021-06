Sophie Turner, bisexuală?

Sophie Turner a stârnit speculații că ar fi bisexuală după ce a distribuit miercuri un story pe Instagram, în centrul căruia se află mesajul: „Time isn’t straight and neither am I.„

Actrița de 25 de ani, devenită celebră datorită rolului ei din serialul Game of Thrones, a împărtășit acest gând cu fanii ei pentru a marca începutul lunii Pride, dar toată lumea s-a întrebat dacă, dincolo de a fi un semn entuziast de solidaritate cu comunitatea LGBTQ+, nu e și un coming out discret.

Un alt detaliu care a atras atenția a fost că, în seria de stickere pe care le-a atașat story-ului său, Turner a inclus o inimă în culorile steagului bisexualității, pe care se află cuvintele „bi pride.”

did sophie turner just come out or am i missing something pic.twitter.com/S3AlyUdvZj

— BTR Tea (@BTRtea) June 2, 2021