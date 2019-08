Sophie Turner a avut cel mai frumos mesaj aniversar pentru Joe Jonas

Sophie Turner a postat o fotografie cu Joe Jonas pe Insta Story, alături de mesajul: „La mulți ani dragostei mele și celui mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. @joejonas te iubesc.” Jonas Brothers se află în turneu momentan, deci Joe își va petrece ziua de naștere alături de frații lui, într-un concert pe Capital One Arena în Washington D.C.

Sophie Turner a vorbit despre modul în care Joe Jonas i-a schimbat viața. În luna mai a acestui an, actrița a vorbit cu cei de la Sunday Times și a explicat cum Joe a ajutat-o să-și prioritizeze sănătatea mintală: „Treceam prin această fază în care nu-mi era bine. El mi-a spus: Nu pot să fiu cu tine până nu începi să te iubești. Nu pot să te văd iubindu-mă pe mine mai mult decât te iubești pe tine. A însemnat mult, el spunându-mi asta. Cred că mi-a salvat viața într-un fel.”

Sophie a precizat în alte interviuri că Joe este motivul pentru care este atât de fericită în prezent: „O bună parte din fericirea mea se datorează persoanei de care m-am îndrăgostit, care mă iubește mai mult decât se iubește pe sine, și care vrea să mă vadă găsindu-mi propria fericire. Acela a fost probabil cel mai important lucru care m-a determinat să mă regăsesc și să-mi găsesc fericirea în alte lucruri în afară de actorie.”

Într-o altă fotografie postată pe Story, Sophie apare alături de Joe, în piscină. Actrița a adăugat de această dată mesajul: „Tu ești lumea mea.”

De asemenea, Sophie a menționat că nu s-a imaginat niciodată căsătorită, iar apoi l-a întâlnit pe Joe și s-a logodit foarte devreme: „Mă pregăteam să fiu singură pentru restul vieții. Cred că odată ce ai găsit persoana potrivită, știi pur și simplu. Simt că am un suflet mai înțelept decât vârsta pe care o am de fapt. Cred că am trăit suficient încât să știu. Am întâlnit suficienți băieți încât să știu – am întâlnit suficiente fete încât să știu. Nu mă simt la 22 de ani. Simt că aș avea probabil 27 sau 28.”

Citește și:

Miley Cyrus ar fi încercat să repare relația cu Liam Hemsworth

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro