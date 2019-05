Sophie Turner a fost obligată să slăbească pentru rolul din Game of Thrones

Într-un interviu acordat Marie Claire Australia, Sophie Turner a vorbit despre schimbările prin care a trecut corpul ei de-a lungul anilor, despre modul în care i s-a schimbat metabolismul și cum i-a afectat acest lucru cariera.

„Mai întâi am avut probleme cu afecțiuni mintale și am văzut cum îi poate acest lucru afecta și pe cei din jurul tău”, a explicat actrița. „Apoi metabolismul meu a decis să scadă până în adâncul oceanului și am început să mă îngraș și toate acestea mi se întâmplau în timpul filmărilor”.

„Apoi au început să apară presiunile din partea studiourilor de film și televiziune ca să slăbesc”, a mai precizat ea. Prin urmare, Sophie a decis că este momentul să apeleze la ajutorul unui specialist și a decis să meargă la un terapeut.

„Toată lumea are nevoie de un terapeut, în special atunci când lumea îți spune că nu ești suficient de bună sau că nu arăți suficient de bine”, a mărturisit ea. „Cred că este necesar să ai pe cineva cu care să vorbești și care să te ajute să depășești aceste momente”.

Nu este prima dată când Sophie Turner vorbește deschis despre problemele pe care le-a avut cu sănătatea mintală. ntr-un interviu cu Dr. Philon, actrița a dezvăluit că aluziile negative despre personajul său în social media au dus la un declin în sănătatea sa mentală. „Le credeam. Îmi spuneam: „Da, sunt grasă. Nu sunt o actriță bună.” Le credeam. Mergeam în departamentul de costume pentru a-mi strânge și mai tare corsetul”, a povestit Sophie.

Până la urmă, aceste sentimente de nesiguranță au dus la simptome de depresie, precum dorința de a se izola sau lipsa motivației de a merge mai departe, lucruri care s-au întâmplat „dintr-o dată”. Se pare că nevoia de izolare s-ar fi înrăutățit deoarece a ales cariera în locul universității, precum restul prietenilor ei, explicând: „Nu aveam motivație să fac nimic, nici măcar să ies afară. Chiar și cu cei mai buni prieteni ai mei, nu voiam să-i văd. Plângeam chiar și când mă îmbrăcam, gândindu-mă: „Nu pot să fac asta. Nu pot merge afară.”

Se pare că aceste probleme persistă chiar și în prezent. „Sufăr de depresie deja de cinci sau șase ani. Cea mai mare provocare pentru mine este să mă ridic din pat și să ies din casă. Cea mai mare provocare este să înveți cum să te iubești pe tine însăți”, a continuat actrița.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK