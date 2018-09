Soon-Yi Previn, acuzații grave la adresa mamei sale adoptive, Mia Farrow

View this post on Instagram

Woody Allen on Soon-Yi "The contributions Ive made to her life have given me more pleasure than all my films" #WoodyAllen #miafarrow #Soonyi #pedophile #billcosby #thecosbyshow #molester #incest #zaynmalik #liampayne #mileycyrus #cnn #nationalenquirer #huxtable #clairhuxtable #charliesheen #kattwilliams #sugeknight #shaunking #blacklivesmatter #blm