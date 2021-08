Sofia Vergara dezvăluie pentru prima dată că fost diagnosticată cu cancer de tiroidă

Sofia Vergara a vorbit recent despre diagnosticul de cancer tiroidian pe care l-a primit la numai 28 de ani.

În timpul unui teleton caritabil care a avut loc sâmbătă, intitulat Stand Up to Cancer, mai multe vedete americane au luat cuvântul pentru a crește vizibilitatea cauzei. Printre acestea, se numără Jennifer Garner, Reese Witherspoon, Ciara, Matthew McConaughey și Bradley Cooper.

„La 28 de ani, în timpul unei vizite de rutină, medicul meu a simțit un nodul la gâtul meu', a spus Vergara, una dintre gazdele evenimentului. „Au făcut multe analize și mi-au spus, în cele din urmă, că am cancer la tiroidă. Când ești tânăr și auzi cuvântul cancer, mintea ta se duce departe, dar am încercat să nu intru în panică și să mă educ. Am citit fiecare carte și am aflat tot ce am putut despre boală. Am avut norocul să-l prind devreme și să am sprijinul medicilor mei și, cel mai important, al familiei mele.'

Katie Couric, co-fondatoarea inițiativei, a împărtășit durerea pe care cancerul i-a provocat-o în trecut, răpindu-i două dintre persoanele care i-au fost cele mai apropiate.

„L-am pierdut pe soțul meu, Jay, în 1998 din cauza cancerului colorectal când avea doar 42 de ani și câțiva ani mai târziu, sora mea mai mare, Emily, a murit de cancer pancreatic. Avea 54 de ani', a spus celebra jurnalistă americană.

„Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, așa că mi-am unit forțele cu opt femei remarcabile și am lansat Stand Up To Cancer, cu misiunea de a face din fiecare pacient bolnav de cancer un supraviețuitor pe termen lung prin puterea colaborării atât în interiorul, cât și în exteriorul laboratorului.'

De când a fost creat, programul Stand Up to Cancer a strâns peste 600 de milioane de dolari și a contribuit, potrivit unui raport de pe site-ul său, la aprobarea de noi tratamente și la cercetarea și dezvoltarea de noi terapii.

