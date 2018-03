Snapchat folosește violența domestică drept reclamă – însă Rihanna NU este persoana care să treacă acest lucru sub tăcere

Aplicația Snapchat, prin intermediul căreia utilizatorii pot comunica postând și trimițând „povești” de scurtă durată din imagini sau din video-uri, conține, bineînțeles, și reclame pentru cei care o folosesc. Nimic greșit până acum.

Totuși, una dintre aceste reclame a ieșit în evidență zilele acestea deoarece o implică pe Rihanna, Chris Brown și amintește, foarte evident, de episodul din anul 2009, când Rihanna a fost victima violenței domestice, fiind agresată de iubitul ei de la acea vreme, Chris Brown.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

— Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018