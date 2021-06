Smiley și Gina Pistol și-au botezat fetița în secret. Cine i-a dat de gol

Smiley și Gina Pistol au păstrat până acum discreția în ceea ce o privește pe fiica lor, Josephine Ana Maria, și nu au împărtășit imagini în care să i se vadă și chipul, dar au oferit detalii despre rolul de părinți și cum se descurcă. Însă, foarte mulți dintre fanii cuplului se întreabă când va avea loc botezul micuței.

Ei bine, se pare că evenimentul a avut loc chiar zilele trecute și deși Smiley și Gina Pistol nu au postat nicio fotografie de la botezul fetiței lor, știrea s-a aflat cu ajutorul uneia dintre vedetele invitate la eveniment.

Andreea Bănică este cea care a dezvăluit pe contul ei de Instagram că a petrecut la botezul fetiței lui Smiley și a Ginei Pistol atunci când le-a prezentat fanilor ținuta pe care a purtat-o. „Este un costum roz special creat pentru mine. Pentru că sunt la botez la micuța Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol”, a spus Andreea Bănică pe Instastory.

Smiley a povestit într-o emisiune de televiziune cum i s-a schimbat viața de la nașterea lui Josephine Ana Maria. Artistul a spus că micuța Josephine este cuminte, veselă și că el și Gina Pistol se acomodează cu viața în trei, fără prea mult ajutor de la bunici, care doar își vizitează nepoata din când în când. „Mă trezesc un pic mai devreme, la 07:30, 08:00. Suntem foarte bucuroși că doarme noaptea. Nu am avut probleme de genul ăsta deloc, am avut vreo două nopți un pic mai agitate. Atmosfera în casă e pe liniște și pace și mult râs și muzică. E foarte cuminte, veselă. Din când în când vin și bunicii. Acum ne lasă să se obișnuim. O schimb în fiecare zi.”

La scurtă vreme după ce a devenit mamă pentru prima dată, Gina Pistol a vorbit pe Instagram Stories despre primele săptămâni de după naștere. Vedeta a ales să își exprime public trăirile tocmai pentru a nu le da impresia urmăritoarelor sale că este o mamă perfectă. „Pentru mine, cel puțin, primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, n-am de gând să fac asta. Pur și simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice.”

La vremea respectivă, vedeta mărturisea că are parte de ajutor din partea partenerului ei, Smiley, despre care a spus că se descurcă foarte bine și reușește să rămână calm și liniștit. „Dar, oricum, mare noroc am cu Andrei. Îmi este de mare ajutor. Se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu-l aveam pe el, mi-o lua mintea grav prin păpușoi.”

Foto: Instagram