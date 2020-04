Smiley, Margareta Pâslaru, Dana Rogoz și mulți alții se alătură inițiativei Dăruiește Viață printr-un cover al piesei „Oameni”

View this post on Instagram

Am sunat niste prieteni si-am adus om langa om printr-un telefon pentru a sustine campania @daruiesteviata – #ReusimImpreuna. Ce se intampla mai exact? @daruiesteviata ridica Spitalul Modular 1 Elias, pentru a creste numarul de paturi pentru pacientii cu COVID-19. Totodata, acestia achizitioneaza si doneaza catre spitalele din tara echipamente de protectie, echipamente si aparatura medicala necesare medicilor pentru protejarea lor si salvarea pacientilor. Ce poti tu sa faci: Doneaza prin SMS, 8826 cu mesajul IMPREUNA (donatie unica de 2 euro, valabil doar pe teritoriul Romaniei) Doneaza online pe www.daruiesteviata.ro Daca esti o companie, poti sponsoriza actiunile tot pe site, la www.daruiesteviata.ro/sponsorizeaza ————————————————- @cabralibacka @smiley_omul @connectr @deliarusss @maiamorgensternoficial @amaliaenache @mihail.official @f.calinescu @tudorionescu @flyprojectofficial @mihaimorar @pauliorga @cosminselesioficial @andreeaesca Margareta Paslaru @ginapistol @domnul_dani @musiugoe @adriansina @danarogoz @virgiliantuofficial @brujahahaha @sanziananegru @bloguluotrava @soreonline @florianrus @valeriastoicamusic @jeangavril @pavelbartos