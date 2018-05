Sir Anthony Hopkins dezvăluie că nu a mai vorbit cu fiica lui de două decenii

Sir Anthony Hopkins, în vârstă de 80 de ani, nu a mai vorbit, după cum dezvăluie, cu fiica sa Abigail, de 20 de ani. Aceasta este și ea actriță și folosește numele de Abigail Harrison, ca să nu fie nicicum legată de faimosul actor.

Fiica sa este actriță și regizoare de teatru iar atunci când Sir Anthony Hopkins a fost întrebat despre relația cu fiica sa și dacă Abigail are vreun copil, acesta a spus: „Nu am nicio idee. Oamenii se despart. Familiile se destramă, știi, ‘vezi-ți de viață.’ Oamenii fac alegeri. Nu-mi pasă nicicum. Este rece. Pentru că viața este rece.”

Harrison a fost crescută de mama sa, prima soție a lui Sir Anthony Hopkins, Petronella Barker. Cuplul a divorțat când aceasta avea patru ani. Totuși, s-au reunit pentru scurt timp în anii ’90 și ea a apărut în două filme de-ale sale: Shadowlands și The Remains Of The Day. Totuși, după asta, familia s-a destrămat din nou, iar el a afirmat că nici măcar nu știe unde trăiește fiica sa, în momentul de față.

„Copiii nu-și plac tații, nu trebuie să vă iubiți unii pe alții,” a spus el pentru Radio Times. Sir Anthony Hopkins a mai acuzat Hollywood-ul că ar fi toxic. „Uite cum oamenii simt că merită și că trebuie să fie înconjurați de oameni pozitivi. Nu vreau să fiu înconjurat de oameni ca aceia. Cei iubitori, care se sărută pe obraji – nu suport. Este atâta ipocrizie.”

Actorul, care a câștigat și un Oscar pentru rolul de Hannibal Lecter în Tăcerea Mieilor trăiește în Malibu, California cu a treia sa soție, Stella Arroyave. De origine columbiană și în vârstă de 62 de ani este dealer de artă și, aparent, l-a făcut să ia viața mai ușor. „Este foarte bună pentru mine. Soția mea își face griji pentru mine, fiindcă muncesc prea mult. Voi continua să muncesc, căci ce altceva am de făcut? Mă voi pensiona când dinții și părul vor pica de tot,” a mai adăugat Sir Anthony Hopkins. În prezent el joacă în King Lear, o producție BBC.

