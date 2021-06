Sînziana Iacob a născut un băiețel perfect sănătos

Sînziana Iacob a născut un băiețel. Vloggerița, una dintre cele mai de succes din România, a făcut anunțul pe conturile sale din social media, acolo unde a publicat o imagine direct de pe patul de spital, alături de partenerul ei și de fiul lor. Sînziana Sooper, așa cum este cunoscută aceasta pe rețelele de socializare, este urmărită doar pe contul său de Instagram de peste 200.000 de persoane.

Sînziana Iacob a născut, așadar, un fiu perfect sănătos, cântărind 3.635 kilograme, lung de 52 de centimetri, care a și obținul scorul Apgar 10 din partea medicilor. Creatoarea de conținut, vizibil emoționată și obosită datorită evenimentului care s-a petrecut în viața ei, și-a descris fiul drept „minunea și bucuria” ei.

„3 iunie 2021 a venit pe pământ minunea și bucuria. Vi-l prezentăm pe Nor Iacob. 🌤 Născut în această dimineață la 6:30, cu 3.635 kg, 52 cm, prin naștere naturală. Nota 10! 😎 Și ca să fim bine înțeleși din prima, vorbim despre un Nor pufos, un Nor de Lumină, un Nor Norocos, pe un cer întotdeauna senin. Un Nor din care răsare curcubeul. ❤”, a scris Sînziana Iacob pe Instagram.

Deci am aflat astfel că Sînziana Iacob a născut natural, însă vedeta a fost generoasă și a împărtășit și numele atipic pe care îl va purta micuțul. Aceasta dezvăluise deja, cu ceva timp în urmă, aflată pe o plajă din Maldive, sexul copilului. Partenerul său de viață este Alexandru Iacob, cu care aceasta formează un cuplu de mulți ani. Cei doi s-au logodit în luna noiembrie a anului 2019, dar și-au amânat căsătoria, până în urmă cu câteva săptămâni, datorită restricțiilor. Atât anunțul sarcinii, cât și dezvăluirea sexului bebelușului, dar și sentimentele trăite de proaspăta mamă au fost înregistrate de aceasta pe conturile sale de pe rețelele de socializare, spre deliciul fanilor.

Foto: Instagram