Simone Biles vorbește despre perioada în care a fost abuzată sexual de medicul Larry Nassar

Simone Biles, în vârstă de 22 de ani, a apărut în noul show de pe YouTube găzduit de Priyanka Chopra, „If I Could Tell You Just One Thing”, și a povestit că obișnuia să doarmă foarte mult în perioada în care a fost abuzată de Larry Nassar.

„I-am spus unuia dintre avocații mei că dorm tot timpul pentru că este cel mai apropiat lucru de moarte”, povestește Simone. Gimnasta de origine americană a continuat prin a vorbi despre depresia din acea perioadă, despre cum a negat abuzul prima dată când a suspectat că se întâmplă acest lucru. „Nu mă vor mai privi ca Simone gimnasta, ci o vor vedea pe Simone, supraviețuitoarea abuzului sexual”, se gândea ea.

Vezi această postare pe Instagram TOMORROW. #JustOneThing @dvf @simonebiles @awkwafina O postare distribuită de Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) pe Mar 26, 2019 at 11:03 PDT

Simone a conștientizat gravitatea situației după ce a hotărât să îi spună mamei sale despre tot ceea ce s-a întâmplat: „Nu a fost ușor, dar simt că astăzi sunt o femeie mai puternică și simt că prin povestea mea am ajutat multe tinere.” Când Priyanka a întrebat-o dacă se simte un exemplu demn de urmat, Simone a fost atât modestă, cât și realistă în răspunsul său: „Da și nu. Încerc să nu las ca acest lucru să influențeze modul în care mă comport, pentru că vreau ca (urmăritorii mei) să o cunoască pe adevărata Simone. Sunt o persoană normală în vârstă de 21 de ani. Nu vom încerca să fim arestate sau să avem video-uri postate pe TMZ, trebuie să ne trăim viețile normale.”

Simone Biles l-a acuzat pe Larry Nassar de abuz sexual printr-o declarație postată pe contul său de Twitter în luna ianuarie 2018. Mai mult decât atât, Simone a acuzat USA Gymnastics că au ignorat cazurile de abuz, deși erau conștienți de ceea ce se întâmplă. Conform investigațiilor întreprinse de The Indianapolis Star, conducătorii instituției au neglijat să se ocupe de acuzațiile de abuz și nu au alertat autoritățile la timp.

Conform declarațiilor oficiale, USA Gymnastics ar fi aflat pentru prima oară de acuzațiile atletelor în iunie 2015. Nassar a fost concediat în iulie 2015. Simone este doar una dintre cele 250 de fete și femei molestate de medic.

În decembrie 2017, Larry Nassar a fost condamnat la 60 de ani de închisoare pentru pornografie cu minori și alți 40 spre 125 pentru că a recunoscut că a molestat șapte fete.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK