Simona Halep și Horia Tecău fac o dovadă de omenie de Giving Tuesday

Simona Halep și Horia Tecău sunt, incontestabil, cei mai buni tenismeni români ai momentului. Dar, evident, sunt mult mai mult decât atât. Și, deseori, sunt și modele pentru cei din jurul lor, nu doar pe terenul de tenis, ci mai ales atunci când își concentrează atenția pe cauze sociale sau umanitare.

Cei doi sportivi, Simona Halep și Horia Tecău, nu sunt străini de idea de a da înapoi societății în care s-au format și în care au ajuns să aibă șansa de a face performanță. De altfel, Simona Halep chiar a povestit, anul trecut, despre proiectele pe care le derulează în beneficiul copiilor care își doresc să facă sport și nu au posibilitatea de a o face. Proiectul, spunea Simona, „Îl fac din plăcere, îl fac pentru că îmi doresc ca acești copii să aibă posibilitatea să descopere acest sport. Este un sport minunat, care te învață multe și îți oferă un mod de viață foarte sănătos. Te descoperi și pe tine ca persoană, sportul te pune în fața oricărei situații și în momentele acelea descoperi că ești în stare de multe. Sunt convinsă că printre ei se află mulți copii care au aceleași gânduri pe care le-am avut și eu. M-aș bucura enorm să avem cât mai mulți campioni.

Cât despre Horia Tecău, implicarea lui socială, mai ales prin intermediul campaniilor UNICEF la care participă de mulți ani, este deja binecunoscută. De altfel, și Horia ne-a povestit într-un interviu exclusiv, după ce a câștigat finala de la Wimbledon, că actul de a dona a venit ca un fel de pariu cu sine și cu viața. „Mi-am programat în minte că o să fiu ajutat să experimentez titlul de la Wimbledon, iar prin experiența asta o să răsplătesc Universul în modul meu, către copiii din Constanța. Asta mi-am ales eu, cu săptămâni înainte (de finală, n.red). Ca un mod de a spune: ajută-mă pentru că, ajutându-mă, eu voi face asta. Atunci, o parte din premiul său s-a dus către copiii născuți prematur la Constanța – și chiar zilele trecute, în cadrul unei emisiuni televizate, a făcut cunoștință cu unul dintre beneficiarii investiției sale, Raul Andrei, un băiețel de 2 ani care cântărea doar 700 de grame la naștere și care a supraviețuit și datorită echipamentului medical donat de Horia.

Și iată că acum cei doi campioni, Simona Halep și Horia Tecău, ne servesc o nouă lecție de umanitate cu ocazia Giving Tuesday, o sărbătoare venită din Statele Unite, care se celebrează în marțea de după Ziua Recunoștinței.

Cu această ocazie, Simona Halep a anunțat pe propriile canale de socializare: „M-am angajat să dau înapoi (societății, n.red.) prin munca mea pentru Fundația Simona Halep și pentru alte organizații caritabile. Deja finanțăm o echipă de hochei de fete, am finanțat organizarea mai multor evenimente dedicate gimnasticii și, desigur, oferim ajutor viitoarelor staruri ale tenisului. Dar am planuri mult mai mari pentru viitor!, a scris atleta.

Cât despre Horia Tecău, acesta s-a alăturat unei alte cauze de Giving Tuesday. „Una dintre cele mai mari nedreptăți din lume este, după părerea mea, ca un copil să fie diagnosticat cu cancer. Este acea situație în care normal ar fi ca noi toți să lucrăm împreună pentru a-i oferi un viitor mai bun. Datorită celor două doamne care au îndrăznit să viseze că pot schimba ceva, dar și celor care au contribuit la realizarea acestui vis, astăzi #NoiFacemUnSpital.

Lucrările la Spitalul de Oncologie și Radioterapie Pediatrică avansează în fiecare zi. În doar câteva luni de când am vizitat șantierul @dăruieșteviață, structura spitalului a fost deja finalizată, iar acum urmează compartimentarea de interior, instalațiile, designul interior și exterior. În acest spital, părinții copiilor aflați sub tratament vor fi tratați demn și vor putea lupta alături de copiii lor. La rândul lor, cei mici își vor putea trăi copilăria cât timp sunt sub tratament, datorită spațiilor de joacă amenajate special pentru ei.

Ziua internațională a generozității, #GivingTuesday, este o zi la fel de bună ca oricare alta să susținem cu toții construcția spitalului, donând pe www.daruiesteviata.ro. Dacă donăm cu un card Mastercard, donația va fi suplimentată cu 2 euro., a scris Horia Tecău.

Așadar, Simona Halep și Horia Tecău își fac treaba și contribuie la crearea unei societăți mai bune – și nu doar de Giving Tuesday.

Foto: Hepta, pagina de Facebook Simona Halep

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro