Simona Halep s-a retras din competiția din Dubai, din cauza unei probleme de sănătate

Simona Halep s-a retras din competiția de la Dubai, unde este deținătoarea titlului. Sportiva, care ocupă în prezent locul al treilea în ierarhia WTA, nu își va apăra punctele obținute anul trecut, când a câștigat turneul în fața Elenei Rybakina, într-un meci dramatic desfășurat în trei seturi, care a fost considerat meciul anului în competițiile între femei.

Vestea că Simona Halep s-a retras a venit chiar de la aceasta, pe contul ei de Twitter, unde a dezvăluit că o problemă de sănătate o împiedică să concureze. „Din nefericire, nu mă simt bine la sută la sută la spate şi am luat decizia dificilă să mă retrag de la @DDFTennis. Am amintiri foarte frumoase de la câştigarea titlului WTA cu numărul 20 la Dubai, anul trecut, aşa că sunt dezamăgită că nu voi putea să îmi apăr titlul. Aştept cu nerăbdare să revin anul viitor”, a scris aceasta.

Unfortunately I am not feeling 100 per cent in my lower back and I have made the tough decision to withdraw from @DDFTennis

I have great memories from winning my 20th WTA title in Dubai last year so Im disappointed that I wont be able to defend my title.. pic.twitter.com/ULvxfyKq5w

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 4, 2021