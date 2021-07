Simona Halep s-a căsătorit cu Toni Iuruc

Simona Halep s-a căsătorit vineri, 23 iulie, cu partenerul său, omul de afaceri Toni Iuruc, cu care are o relație pe care a făcut-o publică în 2019, după ce a câștigat trofeul de la Wimbledon.

Cununia civilă a avut loc în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Simona Halep a anunțat în urmă cu o lună că nu va participa din cauza unei accidentări suferite.

Potrivit prosport.ro, care a făcut publice imagini de la eveniment, Simona Halep și partenerul ei și-au primit invitații la casa lor din Izvorani și petrecerea a început în jurul orei 19:30. În ceea ce privește ținuta sportivei, aceasta a ales să poarte o rochie roșie, scurtă, cu un umăr gol.

Vestea că Simona Halep s-a căsătorit vine în contextul în care sportiva a confirmat în cadrul unei conferințe de presă în luna iunie că s-a logodit, ocazie cu care a făcut declarații despre accidentare, recuperare și parcursul ei la turneele pe iarbă, dar și scopurile ei pentru Olimpiadă. „E foarte frumos (inelul, n.red.) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, spunea sportiva în luna iunie.

Simona Halep, în vârstă de 29 de ani, și Toni Iuruc, în vârstă de 42 de ani, au o relație din vara anului 2018. De-a lungul timpului, sportiva nu și-a ascuns relația pe care o are cu partenerul ei, alături de care s-a afișat cu diferite ocazii, însă a păstrat discreția în legătură cu viața lor de cuplu și cu viitorul pe care îl planifică împreună.

În schimb, Simona Halep a declarat în repetate rânduri că și-ar dori la un moment dat să întemeieze o familie și să aibă mulți copii, atunci când tenisul nu va mai fi principala sa prioritate. „Îmi doresc foarte mulţi copii, nu mă văd jucând până la 35 de ani. De ce? Pentru că îmi doresc şi altceva de la viaţă şi vreau să mă bucur şi de alte lucruri”, declara sportiva.

Foto: prosport.ro, Arhiva Revistei ELLE

