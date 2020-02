Simona Halep, discurs impresionant la Palatul Parlamentului

Simona Halep alături de alți foști sportivi s-au întâlnit ieri la Palatul Parlamentului pentru a discuta despre viitorul sportului românesc. Atât Simona, cât și Nadia Comăneci, Camelia Potec și Gabriela Szabo au vorbit despre nevoia de a fi alocați mai mulți bani pentru îmbunătățirea condițiilor în care se practică sportul de performanță în România.

„Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație, care are nevoie de o mare infrastructură. La noi în țară nu prea există așa ceva. Avem nevoie de o sală, unde să se joace meciurile pentru România, pentru echipa de Fed Cup. Sunt mulți copii care au nevoie de susținere. Vorbesc din punctul meu de vedere, sportul nostru e un sport scump și nu poate fi susținut așa mult de familii.

Chiar fac apel pentru această cauză, să se facă o infrastructură, să se facă un sistem și federația noastră nu este normal să nu fie în rând cu celelalte. Tenisul românesc a avut multe rezultate în ultimii ani și mai ales în trecut.

Am avut numărul 1 mondial la băieți, am avut la fete. Fiind în cauză vreau să specific, pentru că este chiar păcat de talentul nostru românesc să nu se facă nimic și să nu progresăm. Tot ce îmi doresc este să se construiască săli și să se facă ceva pentru noile generații. Este mare nevoie.”, a spus Simona Halep.

Nu este prima dată când Simona Halep critică modul în care sunt alocate fondurile, ea revoltându-se anul trecut în privința măsurilor luate de statul român, amintind situația dezastruoasă în care se află Federația Română de Tenis.

Federația Română de Tenis are fondurile blocate din 2017, în urma unui scandal, când s-a arătat că la alegeri au participat membri care nu aveau drept de vot. Pe 17 noiembrie 2017, George Cosac a câștigat un al doilea mandat în fruntea Federației, fiind votat de 140 dintre cei 160 de membri prezenți, însă a fost contestat imediat. Atât Ministerul Tineretului și Sportului, cât și unul dintre rivalii noului președinte ales au semnalat faptul că alegerile nu s-au desfășurat corect, deoarece trebuiau să voteze doar membrii asociați, nu toți membrii prezenți.

Deși în vara anului trecut au fost organizate alte alegeri, câștigate detașat de Ion Țiriac, iar fondurile ar fi trebuit să fie deblocate, acest lucru nu s-a întâmplat nici până în prezent.

Din această cauză, Simona Halep a avut un mesaj dur la adresa Federației, criticând totodată și lipsa de susținere din partea Guvernului.

„Zilele trecute, noi jucătorii, am citit o știre prin care cineva anunța un succes triumfător al unei noi întârzieri la procedura de recunoaștere a noului președinte al Federației Române de tenis, Dl Ion Țiriac. Noi știm că aceste alegeri au fost democratice și avem convingerea fermă, că la ora actuală, Ion Țiriac este singurul om care nu poate fi suspectat de vreun interes cu privire la conducerea tenisului din România. Cu toate astea, noi nu înțelegem de ce Ministerul Tineretului și Sportului refuză în continuare să finanțeze Federația Română de Tenis. Această finanțare nu este pentru noi, este pentru activitatea de zi cu zi a Federației și în special pentru toate acțiunile dedicate juniorilor și tinerilor jucători de tenis. Suntem oricum în ceasul al 12-lea, la un nivel scăzut al întregului sport din România și cu toate astea ministerul refuză să finanțeze o Federație pentru că cineva contestă în instanțe în permanență acțiunile Federației. Nu înțelegem cum s-a ajuns în această situație și de ce nimeni nu ia o hotărâre sau o poziție față de toate aceste probleme.

În timpul în care amânarile sunt declarate mari victorii’, proiectele mari pentru copii și juniori sunt oprite pe loc, pentru că statul refuză să le finanțeze. Iar dacă nu apare într-un registru, Ministerul nu știe, nu are habar cine a fost ales președinte, chiar dacă a participat la congresul de alegeri!

O astfel de situație este greu de înțeles – viitorul tenisului românesc chiar nu merită să fie omorât cu totul de birocrație și declinare continuă de responsabilitate„, a scris pe Facebook Simona Halep în noiembrie 2019.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

