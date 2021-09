Simona Halep a anunțat când se va căsători cu Toni Iuruc

Simona Halep a anunțat data la care se va căsători civil cu partenerul său de viață, Toni Iuruc. Aceasta a recunoscut că fostul tenismen Ilie Năstase, cu care are o relație apropiată, a fost cel care a dat-o de gol, anunțând cu câteva zile în urmă data nunții, deși sportiva și-ar fi dorit să păstreze discreția în legătură cu viața ei personală, așa cum a făcut întotdeauna.

Năstase declarase că Simona Halep se va căsători pe data de 15 septembrie, chiar de ziua partenerei sale, Ioana Simion. Întrebat despre planurile pentru aniversarea acesteia, fostul sportiv a dezvăluit că o va serba la petrecerea de căsătorie a Simonei Halep. „De ziua ei (Ioanei, n.red.) am primit un telefon de la Simona Halep, era la New York. Simona a spus că-și va face cununia pe data de 15, la un local din Constanța. Și am decis ca tot atunci și acolo să facem și ziua Ioanei”, a spus Ilie Năstase într-o emisiune TV.

Halep a anunțat că se va căsători cu omul de afaceri Toni Iuruc, în vârstă de 42 de ani, pe 15 septembrie, chiar data pe care o indicase și Năstase. Sportiva în vârstă de 29 de ani (va împlini 30 tot luna aceasta, pe 27 septembrie) a declarat la întoarcerea de la US Open, unde a fost eliminată de ucraineanca Elina Svitolina, că are emoții înaintea marelui eveniment.

După ce Simona Halep a anunțat data căsătoriei, ea a și detaliat pe scurt ce simte în legătură cu nunta. „Domnul Năstase m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoţii. Emoţiile sunt diferite de cele de la un Grand Slam, e partea personală. Tenisul rămâne tenis, dar aici este mult mai important pasul şi sunt bucuroasă că se întâmplă”.

