Shurubel de la „Vorbește Lumea” a fost diagnosticat cu COVID-19. Cum se simte acum

După Adela Popescu, un alt membru din cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV a fost diagnosticat cu COVID-19. Este vorba despre Andrei Lăcătuș, alias Shurubel.

Shurubel a lipsit din ediția de luni, 13 septembrie. Colegul său, Bogdan Ciudoiu, care a prezentat emisiunea alături de Cosmina Păsărin, a fost cel care a făcut în cadrul emisiunii o serie de mărturisiri cu privire la absența acestuia. „Adela este acasă, Shurubel și el. Cosmina este aici pentru că avem nevoie de oameni negativi”, a spus Bogdan Ciudoiu.

„Mă bucur că Adela se simte mai bine și că am mai rămas și oameni negativi pe aici. Și colegul nostru este la fel ca Adela. Sper să fii bine, Andrei”, a adăugat Bodan Ciudoiu.

În ediția de marți, 14 septembrie, Shurubel a făcut primele declarații cu privire la starea lui de sănătate și simptomele pe care le are. „Încă transpir, am nasul înfundat. Ultimele trei zile am transpirat 11 tricouri jumate noaptea. E o nebunie. Nu am încă nici gust, nici miros. A fost foarte amuzant că ieri am mâncat o ceapă întreagă. Am testat, am vrut să văd care e faza, dacă lăcrimez sau ceva, dar nu s-a întâmplat nimic”, a spus Shurubel într-o intervenție în direct în emisiunea „Vorbește Lumea.”

Reamintim faptul că Adela Popescu a fost testată pozitiv cu coronavirus și se află în izolare la domiciliu. Anunțul că vedeta are COVID-19 a fost confirmat de către ea, care a povestit că după ce s-a simțit rău a decis să își facă un test, iar rezultatul acestuia a fost pozitiv.

Adela Popescu a povestit că urma să facă și vaccinul anti-COVID-19, însă trebuia să aștepte o perioadă, având în vedere că a născut în urmă cu aproape două luni. „Eu nu m-am vaccinat pentru că în sarcină doctorii mi-au zis să nu o fac. Iar acum pentru că bebelușul are o lună și două săptămâni, începusem deja să mă informez și erau și de data asta păreri contradictorii, dar urma să mă vaccinez.”

Vedeta a spus că Alexandru și Andrei, ceilalți doi băieți pe care îi are alături de Radu Vâlcan, se află la bunici și nu au intrat în contact cu ea. „Eu stau cu mască prin casă ca să încerc să îl protejez pe bebeluș cât de mult pot. Copiii sunt, din fericire, de mai mult timp la bunici, și ei nu au luat contact cu mine. Ne hidratăm, ascultăm doctorul. (…) M-au lovit îngrijorările și simptomele și mă gândesc la toate variantele: cum să aerisesc, cum să nu dorm cu bebelușul, cum să port trei măști…”, a adăugat vedeta.

Foto: Instagram

