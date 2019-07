Shiloh și Vivienne Jolie-Pitt se distrează alături de prietenii lor în Los Angeles

Doi dintre cei șase copii ai Angelinei Jolie și ai lui Brad Pitt, Shiloh (13 ani) și Vivienne (11 ani), demonstrează că sunt la fel ca toți ceilalți copii care se bucură de vacanța de vară. Cei doi au fost recent la Knotts Berry Farm, un parc tematic din Los Angeles. Apariția celor doi copii ai renumitului cuplu marchează o ieșire destul de rară fără unul dintre părinți. Shiloh a purtat un hanorac gri, o vestă, și o pereche de jeans Versace, iar Vivienne a ales un tricou gri, cu animale imprimate, și o pereche de jeans.

Vezi această postare pe Instagram Shiloh & Vivienne Jolie-Pitt with Friends in Los Angeles on July 16, 2019 #AngelinaJolie #VivienneJoliePitt #ShilohJoliePitt O postare distribuită de (@joliepittdaily) pe Iul 16, 2019 la 9:43 PDT

Când nu sunt împreună cu prietenii lor, Shiloh, Vivienne, și ceilalți frați ai lor, Maddox (17 ani), Pax (15 ani), Zahara (14 ani) și Knox (11 ani), sunt surprinși de fotografi prin Los Angeles, alături de mama lor. La începutul acestei luni, Angelina, Vivienne și Knox au fost observați la Hollywood, iar în urmă cu câteva săptămâni, Angelina și Vivienne au făcut cumpărături în Los Feliz.

Brad Pitt își va petrece vara alături de cei șase copii ai săi, în timp ce Angelina va fi pe platourile de filmare în New Mexico, potrivit unei surse care le-a oferit detalii celor de la The Sun. Deși Brad și Angelina s-au luptat îndelung pentru custodia copiilor, se pare că cei doi ar fi ajuns la o înțelegere, cel puțin temporară. Actrița a fost de acord ca fostul ei soț să aibă grijă de copii în lunile care urmează, un pas major înainte, am spune, după toate conflictele în acest sens care au apărut până acum, discutate în presa internațională.

Înțelegerea pare să fie promițătoare pentru cuplu, care se află în conflict încă din 2017.

Citește și:

Reese Witherspoon a postat o nouă imagine amuzantă cu Meryl Streep

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro