Shia LaBeouf, obligat de judecători să apeleze la terapie

În luna iunie, Shia LaBeouf a fost acuzat de acte de violență și de furt. Ca urmare a acestor acuzații, judecătorii au decis ca actorul în vârstă de 34 de ani să urmeze un program de reabilitare timp de 12 luni. În cazul în care acesta respectă toate prevederile programului, acuzațiile împotriva sa ar putea fi retrase.

Potrivit publicației People, Shia LaBeouf va trebui să meargă la terapie o dată pe săptămână (aceasta va cuprinde și metode de reducere a furiei), să poarte un dispozitiv Soberlink care îi va monitoriza nivelul de alcool din sânge, să participle la un program de reabilitare în 12 pași, să nu recurgă la violență, să nu dețină arme, să păstreze o distanță de 100 de metri de victimă și de locul confruntării, să evite contactul cu aceasta și să respecte legile impuse de statul american.

Conform acuzațiilor depuse împotriva actorului, acesta l-ar fi agresat pe Tyler Murphy și i-ar fi furat pălăria într-o altercație ce a avut loc pe 12 iunie în Los Angeles.

Pe lângă acest proces, Shia LaBeouf este acuzat si de agresiune sexuală și fizică și abuz emoțional de fosta sa parteneră, FKA Twigs. „S-ar putea să vă surprindă să aflați că am fost într-o relație abuzivă din punct de vedere emoțional și fizic. A fost dificil pentru mine să procesez ce s-a întâmplat, în timp ce se întâmpla și după, pentru că nu am crezut că mi se va întâmpla vreodată așa ceva. De aceea am decis că este important pentru mine să vorbesc despre asta și să încerc să-i fac pe oameni să înțeleagă că atunci când ești sub controlul unui abuzator sau într-o relație intimă violentă, să pleci nu pare o opțiune sigură sau ușor de realizat”, a declarat la sfârșitul anului trecut FKA Twigs.

Cântăreața a recurs la justiție, astfel că acum există un proces în care Shia LaBeouf e acuzat de agresiuni, și a motivat în postarea onestă de pe Instagram motivele pentru care a făcut asta. „Al doilea cel mai mare coșmar al meu este să fiu nevoită să spun lumii că sunt o supraviețuitoare a violenței domestice, dar cel mai mare coșmar e să nu spun nimănui, știind că aș fi putut să ajut măcar o persoană dezvăluindu-mi povestea.”

Nu e prima oară când Shia LaBeouf este acuzat de diverse comportamente toxice, chiar ilegale. Acesta a fost acuzat în repetate rânduri de plagiat pentru felurite proiecte. A fost arestat pentru tulburarea liniștii publice sub influența alcoolului și a fost implicat în altercații violente, care au fost filmate, cu fosta sa parteneră, Mia Goth.

